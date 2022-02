Čeho se šéfové českých firem nejvíce obávají: Green Deal ani pandemie to nejsou

Pandemie koronaviru dostala do úzkých nejednu českou firmu. I loňský rok pak přinesl na trh situace, se kterými jejich šéfové dříve nepočítali - rostoucí inflace, ceny energií a problémy s dodavateli i dopravou. Hlavně se však nebezpečně prohloubil nedostatek lidí na trhu práce. A právě to teď podle průzkumu CEO Survey od společnosti PwC znamená pro český byznys největší omezení.

V pořadí 13. ročník průzkumu CEO Survey zmapoval přes 180 vedoucích představitelů předních českých firem z celkem osmi sektorů české ekonomiky, nejvíce jich pocházelo z průmyslu. Sběr dat probíhal od konce loňského listopadu do poloviny prosince.

Aktuální čísla přitom potvrdila, že zatímco ještě na začátku loňského roku byla inflace a vysoké ceny energií pro šéfy českých firem prakticky zanedbatelným tématem, o necelý rok později už patří spolu s růstem mzdových nákladů i zpožďováním dodávek mezi největší strašáky podnikání.

Konkrétně výkyvy v cenách elektřiny a plynu, ale také surovin vnímá do budoucna jako riziko téměř 70 procent respondentů. Rostoucí inflace a zvyšujících se mzdových požadavků se pak shodně obává až 85 procent oslovených ředitelů firem.

"Inflace je problém pro každou firmu, která ji nedovede elasticky převést do svých konečných cen. Což je většina," podotýká pro Aktuálně.cz řídící partner PwC Česká republika Jiří Moser.

Ceny energií nebo narušení dodavatelského řetězce jsou pak podle Mosera velmi specifické pro každé odvětví. "Situace je navíc ztížená o to, že takto vysokou inflaci vyspělé ekonomiky nezažily přes třicet let. Z historie víme, že ve střednědobém horizontu se většina firem dokáže se zvýšenou či vysokou inflací vyrovnat. Z krátkodobého hlediska bude mít většina firem potíže," dodává.

Na navýšení cen produktů a služeb přistoupily loni hned tři čtvrtiny firem, téměř třetina z nich o více než deset procent. Více než čtvrtina firem pak zdražila o pět až deset procent, což odpovídá reálné inflaci, která nyní přesahuje šest procent.

Nedostatek lidí jako dlouhodobé téma

Drtivá většina oslovených ředitelů, přesněji 94 procent, ale do budoucna vidí problém v nedostupnosti kvalifikovaných zaměstnanců. To je podle autorů průzkumu nejvíce od doby, kdy tato data začali sbírat.

Většinu českých firem přitom nedostatek pracovní síly výrazně omezuje už teď. Úzce specializovaných profesí je na domácím trhu podle analytiků málo především kvůli nízké nezaměstnanosti, která loni v prosinci dosahovala 5,3 procenta.

Důvodem je i to, že počet volných pracovních míst je o téměř sto tisíc vyšší, než je nezaměstnaných. "To ve výsledku nahrává tomu, že takový zaměstnanec má hned několik dobře placených nabídek a může si vybírat," vysvětlil pro online deník Aktuálně.cz analytik Citfin Tomáš Volf. Největší potíže obsadit volná místa má přitom v Česku hlavně odvětví logistiky a výroby.

Moser z PwC dodává, že poměrně novým fenoménem je i nižší loajalita zaměstnanců, kteří v éře home office snadněji mění práci. "Když se to všechno sečte, tak je to teď hodně intenzivní. Rozhodně můžu říct, že za dobu, co pamatuju, je teď nejtěžší sehnat kvalitní lidi. To samozřejmě vytváří i tlak na mzdy, jejichž růst se tím pádem stává také velkým tématem," připomíná.

Firmy ale přesto o nové zaměstnance stojí. Přibližně dvě třetiny podniků se proto podle jejich šéfů snaží uchazeče o zaměstnání nalákat zejména na atraktivní firemní pověst, polovina pak sází na flexibilní pracovní úvazky, jako je zkrácený úvazek nebo práce z domova. Celkem 48 procent respondentů dále uvedlo, že chce nové pracovníky nalákat na vyšší mzdy.

Z dat průzkumu PwC nicméně vyplývá i to, že některé podniky nahrazují chybějící lidi automatizací. Loni tak nahradilo pět procent svých zaměstnanců celkem 12 procent firem. A letos to plánuje ve stejném rozsahu udělat dvojnásobek firem - tedy celá čtvrtina.

"Automatizace a digitalizace je dnes vyloženě nutnost k tomu, aby firma zůstala relevantní a přežila. A dnešní situace, kdy jsou schopní lidé na trhu velmi vzácní, to ještě zdůrazňuje," potvrzuje partnerka Pwc Česká republika Olga Cilečková. "Lidé totiž chtějí dělat práci, která jim dává smysl, a to zpravidla manuální a jednoduché úkony nejsou. Ty už mají být dávno automatizovány, včetně například oblasti finanční funkce," upozorňuje.

Cilečková připomíná, že firma nemůže jen investovat do technologií. "Ale musí se také výrazně soustředit na rozvoj týmů, které s technologiemi budou pracovat," doplňuje.

Výnosy se letos zvýší, věří šéfové

Pandemie koronaviru ovlivňuje českou ekonomiku už dva roky. Třetina oslovených ředitelů přitom hodnotí loňský rok pro jejich firmy jako snazší, než byl rok 2020. Další třetina nicméně vnímá oba roky jako podobně obtížné.

Oživení české ekonomiky je sice pozvolné, manažeři se ale do budoucnosti dívají s optimismem. Konkrétně 79 procent z nich věří, že výnosy firem budou letos vyšší než loni, což je více respondentů než v předcovidovém roce 2019.

Aktuálním tématem mezi podniky je také důraz na životní prostředí. Průzkum PwC nicméně ukazuje, že pro řadu šéfů stále není relevantní, byť se situace postupně mění. Zatímco loni nebylo snižování uhlíkové stopy důležitým tématem pro více než polovinu respondentů, letos není relevantní "jen" pro 45 procent z nich.