Elektronické bankovnictví už mají skoro všichni. Propojení účtů je stále oblíbenější

před 56 minutami

Elektronické bankovnictví využívá ke správě svých financí již naprostá většina Čechů - a to 95 procent. Dvě třetiny z nich si dokonce dokážou představit, že by zcela nahradilo bankéře na pobočkách. Vyplývá to z aktuálního průzkumu, který pro Českou bankovní asociaci uskutečnila agentura SC&C mezi tisícovkou respondentů.

Zároveň podle něj respondenti vítají takzvaný multibanking, který považují za přínos v bankovnictví (62 procent), ačkoli ne každý by ho využíval. Multibanking spočívá především v možnosti ovládat veškeré své účty u různých bank pod jedním přihlášením. Naopak možnost čerpat služby státu elektronicky a pořídit si například výpis z katastru nemovitostí by v nabídce služeb svého webového bankovnictví ocenilo 58 procent Čechů. Komerční banka rozeslala omylem 130 tisíc plateb dvakrát. Teď se pomalu vrací "ručně" Kateřina Hovorková číst více Vzrostl počet lidí, kteří do svého e-bankovnictví přistupují primárně přes webový portál banky, i těch, kteří upřednostňují mobilní aplikaci. "V prvním případě to je o 11 procentních bodů na 83 procent, ve druhém o pět bodů na 35 procent," uvedla ředitelka výzkumu SC&C Jana Hamanová. Obvykle Češi do internetového bankovnictví vstupují dvakrát až čtyřikrát týdně. Vlastníci mobilní aplikace pak své elektronické bankovnictví používají obecně častěji, někteří (devět procent) i několikrát denně. "Mobilní telefon nosíme neustále u sebe. Pokud si do něho nainstalujeme potřebnou aplikaci banky, máme logicky možnost kontrolovat a spravovat své peníze na účtu častěji, což také děláme," upozornila poradkyně ČBA pro fintech a digitalizaci Helena Zavázalová. K oblibě mobilní bankovní aplikace současně přispívá i možnost přihlášení s pomocí biometrických údajů, zejména otiskem prstu, kterou preferuje 36 procent respondentů. Používání elektronického bankovnictví se vyhýbají především starší lidé. Vede je k tomu obava o bezpečnost či zažitý zvyk chodit na pobočku. Nevadí jim tedy menší komfort, kterého si společně s rychlostí a okamžitým přehledem uživatelé e-bankingu cení nejvíce. Svou spokojenost s podobou a funkcemi, ať webového portálu či mobilní aplikace, vyslovily dvě třetiny dotázaných. Zásadní jsou z tohoto pohledu zejména jednoduché a přehledné ovládání vysoká míra zabezpečení a u webových portálů také možnost fultextového vyhledávání či dlouhodobý výpis transakcí. Češi se do banky přihlásí i z kavárny. Každý druhý neřeší, zda je wi-fi síť veřejná číst článek Novou funkcí, kterou české banky v návaznosti na zavedení směrnice PSD2 nyní často integrují do svých elektronických bankovnictví, je multibanking. Podle průzkumu o možnosti ovládat všechny své bankovní účty z jednoho místa již slyšela téměř polovina Čechů a asi dvě procenta ji již aktivně využívají. Celkově multibanking jako přínosnou funkci hodnotí téměř dvě třetiny Čechů. Na druhou stranu 39 procent deklarovalo, že by ho neužívalo, protože ho vzhledem k vlastnictví pouze jednoho účtu nepotřebují, případně tuto funkci nepovažují za bezpečnou (23 procent). "Účelem směrnice PSD2 bylo mimo jiné otevřít trh platebních služeb i dalším finančním subjektům," vysvětlila Zavázalová. Většina Čechů by však podle průzkumu žádné ze služeb, které pro ně zajišťují banky, jiným subjektům prozatím nesvěřila. Důvodem je právě strach o bezpečnost jejich dat a hesel či peněz. Výjimku v tomto ohledu tvoří finanční poradenství, případně zprostředkování půjček či spoření a správa osobních financí.