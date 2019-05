Češi se do banky přihlásí i z kavárny. Každý druhý neřeší, zda je wi-fi síť veřejná

K veřejným wi-fi sítím se připojuje 94 procent dospělých Čechů. Téměř polovina (49 procent) na nich provádí i citlivé aktivity, jako je například zadávání hesel, internetové bankovnictví nebo posílání intimních fotek. Vyplývá to z letošního průzkumu vzdělávacího projektu Digitální pevnost.

V Česku jsou k dispozici desítky tisíc veřejných wi-fi sítí a jejich počet se každým rokem zvyšuje, kromě restaurací, kaváren nebo nádraží je postupně zavádějí i obce a města do svých ulic. A Češi je využívají rádi. Každý pátý se připojuje dokonce několikrát denně, 27 procent několikrát týdně a 23 procent několikrát měsíčně. Veřejné wi-fi sítě častěji využívají mladí lidé do 35 let.

Veřejná wi-fi přitom podle odborníků představuje velké riziko. Útočníci přes ni totiž mohou snadno získat přístup k citlivým datům, jako jsou například hesla do internetového bankovnictví nebo přístupové údaje na sociální sítě.

"Češi se nejčastěji připojují v restauracích a kavárnách, v obchodních centrech a hospodách. Tato místa si často vybírají i útočníci, kteří mohou snadno vytvořit falešnou wi-fi síť, a získat tak přístup ke komunikaci ve všech připojených zařízeních. Aby zůstala komunikace privátní, je dobré využít síť VPN k jejímu šifrování," uvedl Pavel Řezníček z Digitální pevnosti.

Falešná síť ale není jediný trik, hackeři se dokážou nabourat i do pravé wi-fi sítě, a sledovat tak všechno, co na ní uživatelé dělají. Útočníci se přes veřejnou wi-fi mohou dostat k obsahu e-mailů, do bankovních účtů i k fotkám dětí z dovolené, oběti se to přitom obvykle ani nedozvědí. Častěji takto riskují lidé do 35 let, starší uživatelé jsou opatrnější.

Lidé, kteří se na veřejné wi-fi připojují pravidelně, by si měli častěji měnit všechna hesla u všech služeb, které používají. Odborníci doporučují také preferovat zaheslované veřejné sítě před nezabezpečenými. Nejlepší prevencí ztráty citlivých dat je ale veřejné wi-fi vůbec nepoužívat a v případě potřeby se připojovat přes mobilní data.