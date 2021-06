Po letech zmatků začíná stavba D4 mezi Příbramí a Pískem. "Via Salis" chce být vzorem

D4 z Prahy na jih Čech se staví od 60. let. Dostavět zbývá 32 kilometrů. Nyní to místo státu zkusí zařídit soukromé firmy, dostanou za to 18 miliard.