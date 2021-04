Středočeský a Jihočeský kraj chtějí uspíšit dostavbu dálnice D3

Středočeský a Jihočeský kraj chtějí uspíšit dostavbu chybějícího středočeského úseku dálnice D3 z Prahy na jih Čech. Plánují svolat jednání s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO) a generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic Radkem Mátlem. Na briefingu to uvedli jihočeský hejtman Martin Kuba a náměstek středočeské hejtmanky pro silniční infrastrukturu Martin Kupka (oba ODS).

Následovat by mělo i jednání se všemi dotčenými středočeskými obcemi. "To jsou konkrétní věci, které nastanou v nejbližších dvou měsících. Chtěli bychom rychleji posunout schvalování dálnice D3 ve fázi územního řízení a stavebního povolení do finále," uvedl Kupka.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Zatímco v jižních Čechách se stavělo, ve středních Čechách stavba ani nezačala. Kuba poukázal na to, že jediný středočeský úsek D3 měří jen 1,7 kilometru a za 12 let se neprodloužil o jediný metr. Středočeská část má přitom měřit 60 kilometrů.

Zástupci vlády v minulosti uváděli, že stavba by mohla začít v roce 2024 a v roce 2028 by mohla být hotová. Kuba připomněl, že vše závisí na správních řízeních. "Je nutné, aby ta dálnice dostala územní rozhodnutí, aby došlo k potvrzení procesu schválení EIA, který je v téhle chvíli platný, ale bude končit. To jsou všechno úkoly, které chceme probírat s ministrem a ředitelem ŘSD," uvedl jihočeský hejtman.

Podle něj je nutné deklarovat, že trasa D3 je projednaná, jiná není možná, a dát jasný signál pro všechny správní orgány, že mají postupovat, jak jim stavební zákon ukládá, aby se začalo stavět co nejdříve.

Koridor dálnice ve středočeské části má být tvořen pěti úseky: Praha-Jílové, Jílové-Hostiradice, Hostiradice-Václavice, Václavice-Voračice a Voračice-Nová Hospoda. Kritikům vadí, že povede turisticky atraktivním Posázavím. Doporučují spíše zvýšit kapacitu silnice I/3 a vybudovat obchvaty měst. Ministerstvo dopravy v minulosti namítalo, že zvolená trasa povede méně zalidněnými oblastmi, což by mělo způsobit méně problémů v zastavěných aglomeracích.

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) už dříve uvedl, že alternativní řešení v podobě zvýšení kapacity silnice I/3 by bylo sice levnější, ale vznikly by problémy mimo jiné na dálnici D1. Z I/3 by se navíc nikdy nedala udělat plnohodnotná dálnice. Také Kuba s Kupkou míní, že jiná varianta D3 než ta projednávaná ani není reálná. "Není možné se vracet na začátek," dodal Kupka.