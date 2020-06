Proč váháte, ptají se Smartwings vlády v inzerátu. Žádají podpůrný program

Letecká skupina Smartwings upozorňuje v inzerátu v pátečních vydáních několika deníků, že pomoc od státu dostaly desítky leteckých společností, a ona nikoliv. Podivuje se nad váháním české vlády poskytnout překlenovací úvěr nebo záruky za něj. Skupina Smartwings řeší problémy spojené s koronavirovou krizí a zastavením provozu. Společnost v minulých týdnech uvedla, že potřebuje pomoc od státu.

"Proč Česká republika váhá s poskytnutím překlenovacího úvěru nebo záruky za něj pro letecké společnosti Smartwings a ČSA? Pokud by existoval podpůrný program pro velké firmy typu Smartwings, přihlásíme se do něj. Žádný takový program neexistuje," píše se v celostránkovém inzerátu.

Skupina, která je vlastníkem ČSA, v něm žádá českou vládu, aby jí jako vlády ostatních států pomohla zvládnout situaci s nedostatkem hotovosti, do které se nedostala vlastní vinou. "Jsme česká letecká skupina, zaměstnáváme 2500 lidí a ročně odvedeme miliardy korun do české státní pokladny," uvedla firma.

Podnik řeší finanční problémy kvůli propadu zájmu o cestování v důsledku koronavirové krize, která zastavila provoz letecké dopravy. Společnost v minulých týdnech uvedla, že potřebuje pomoc od státu, a to formou půjčky nebo garance za komerční úvěr.

Zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) v uplynulých týdnech připustili možnost pomoci, podle nich jde o strategický podnik. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ovšem v neděli uvedla, že státní záruku pro dopravce nepodporuje. Případnou pomoc státu kritizovala i opozice nebo odbory, podle kterých o strategickou firmu nejde.

Schillerová i Havlíček přitom původně mluvili i o možnosti zestátnění Smartwings, což by podle nich zachránilo pracovní místa a návazné služby v letecké dopravě. Tuto variantu dříve připustili i Babiš a prezident Miloš Zeman.

K finanční podpoře letecké přepravy vyzvalo ve středu českou vládu Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA). V tiskové zprávě mimo jiné varovalo, že negativní dopady koronavirové krize na toto odvětví v České republice ohrožují desetitisíce pracovních míst. Ministerstvo dopravy k případné pomoci Smartwings v reakci uvedlo, že se o ní stále jedná.

Podle Smartwings mají dostat všichni stejnou příležitost, z veřejně dostupných zdrojů uvádějí příklady aerolinek, ke kterým se stát "neobrátil zády". Garanci úvěru či státní půjčku poskytly leteckým společnostem například Velká Británie, Francie, Španělsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Portugalsko či skandinávské země.

Smartwings od státu údajně potřebují 900 milionů korun

Server Lidovky.cz minulý týden uvedl, že Smartwings chtějí stát požádat o 900 milionů korun, a to právě buď v podobě státní půjčky, nebo státní garance za komerční úvěr. Předseda představenstva a spolumajitel Smartwings Jiří Šimáně původně v médiích hovořil o tom, že firma bude potřebovat až dvě miliardy korun.

Stát by měl podle serveru Lidovky.cz za finanční pomoc získat místo v dozorčí radě, případně možnost do budoucna ovlivňovat strategii Smartwings. Další zhruba miliardu korun by do firmy měli vložit její akcionáři. Valná hromada společnosti se minulý čtvrtek také dohodla, že v případě dohody se státem budou záchranu firmy financovat všichni akcionáři.

Akcionáři se zároveň shodli, že potřebují z vnějších zdrojů získat 1,8 miliardy. Vedle toho navíc chtějí vytvořit půlmiliardovou rezervu pro případ dalšího odstavení letadel při případné druhé vlně šíření koronaviru.

Dopravce loni na svých linkách přepravil 8,2 milionu cestujících. Oproti roku 2018 to bylo o 7,9 procenta méně. Důvodem oslabení byly problémy s odstavenými Boeingy 737 MAX, které mají po celém světě zakázaný provoz.

Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.