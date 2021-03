Na palubu letadla jen ti negativní. ČSA a Smartwings budou chtít od cestujících testy

Aerolinky Smartwings a České aerolinie (ČSA) budou od pátku na všech svých linkách od cestujících vyžadovat potvrzení o negativním testu na koronavirus. Budou uznávat antigenní testy staré maximálně 24 hodin a PCR testy provedené do 72 hodin před letem. Bez něj pasažéry nepustí do letadla, oznámila v úterý skupina Smartwings Group. Dopravci také rozšíří testování mezi svými zaměstnanci.

Dosud aerolinky povinně testovaly svůj palubní personál. Nyní tuto povinnost rozšíří mezi další své zaměstnance i cestující. Minimálně jednou týdně budou testovat své další pracovníky, kteří nepracují z domova. Bez potvrzení o negativním testu nevpustí tyto zaměstnance ani do svých budov.

Povinné testování bude od pátku platit i pro cestující. Výjimku budou mít děti do pěti let a také cestující s lékařským potvrzením, že nemají klinické příznaky nemoci covid-19 a zároveň nemoc prodělali v posledních 90 dnech. Další výjimky se mohou řídit pouze stanovami ministerstva zdravotnictví. Vedle toho musejí cestující splňovat i podmínky pro vstup do cílové země.

Smartwings i ČSA už dlouhodobě uplatňují i další hygienická opatření ve svých letadlech. Jsou například vybavena vzduchovými filtry k záchytu virů a bakterií. Interiér letadel je pak před každým letem a po něm dezinfikován. Cestující musí mít po dobu letu nasazený respirátor a při výstupu a nástupu dodržovat odstupy.

Smartwings nyní létají z Prahy do Málagy, na Kanárské ostrovy Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, na Mallorcu, Madeiru nebo do egyptských letovisek Hurghada a Marsa Alam. České aerolinie aktuálně létají do Paříže, Amsterdamu, Stockholmu, Kyjeva a Moskvy.

Obě společnosti se potýkají kvůli koronaviru s ekonomickými problémy. Smartwings je až do závěru března pod ochranným moratoriem před věřiteli. Firma nyní dokončuje jednání o úvěru za dvě miliardy korun.

ČSA naopak připravují reorganizaci firmy s cílem její záchrany. S věřiteli proto jednají o restrukturalizaci jejich pohledávek, část z nich by se měla snížit. Případný úpadek přitom může postihnout i klienty ČSA, kteří u společnosti koupili letenky za miliardu korun a dosud je nevyužili.