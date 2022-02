Poláci staví rychle jen díky drsnému vyvlastňování, říká Kupka. Slíbil konec řidičáků

Při škrtech ve státním rozpočtu na letošek si ministr dopravy Martin Kupka uhlídal peníze na dopravní infrastrukturu. Sám ale přiznává, že do budoucna bude těžké zajistit dostatek peněz. Chystá tak zdražení dálniční známky. Ne jen jednorázově, rád by cenu trvale spojil s inflací či rozšířením dálniční sítě, řekl v rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz. Řidičům však slibuje i rychlou digitalizaci.

V čem jezdíte, pane ministře?

Ve škodovce.

Benzin, nebo už hybrid?

Čerstvě hybrid.

A jaké to je? Stal se z vás zapálený podporovatel ekoaut?

Zatím se s tím sžívám a vlastně ještě ani nevím, co si o tom myslet. Dojezd čistě na baterii je kratičký. Kultivovanost jízdy je zase velmi příjemná. Ale podle mě to ještě rozhodně není budoucnost, která automobilismus čeká.

A jakou podporu tedy chystáte, abychom poskočili dál?

Otevřeně říkám, že jsem nepřítel státních dotací na pořizování elektromobilů. Pokud někde vnímám odpovědnost státu, tak je to v podpoře vhodné infrastruktury. A to by ještě bylo skvělé, kdybychom byli v podpoře bezemisní mobility technologicky neutrální. Čeká mě tedy debata s odborníky, jak perspektivně podél českých silnic podpořit servis nejen pro nabíječky a rychlonabíječky elektroaut, ale například i vodíkové plničky. A co já vím, třeba aby se tam také jednou daly na objednávku rychle vyměnit vybité baterie za nabité.

Myslím, že zde platí ono pořekadlo Wayna Gretzkého, že je třeba bruslit tam, kde puk bude, nikoliv kde je.

A už vám kolegové na ministerstvu předložili investiční plány, kde bychom tedy za pár let mohli bruslit?

Nyní máme k dispozici zhruba 1500 nabíjecích míst v přibližně 800 lokalitách. Chceme 4500 nabíjecích míst v roce 2030. Peníze na to jsou, půjdou do toho finance z Národního plánu obnovy a pamatuje na to následně i operační program Doprava.

A znovu: pro mě je důležité, aby to byla servisní místa, kam lze začlenit nějakou novou technologii, pokud se časem ukáže perspektivní.

A na zákazy a příkazy nedojde? Debata o tom, že by někam prostě spalovací motory už nemohly, je všude kolem nás - od německých měst po slovenské Tatry.

V Česku máme jeden z nejvyšších průměrných věků aut v Evropě, přes 15 let. A to znamená jediné. Spalovací motor je prostě pro mnoho Čechů zatím jediná možnost. Raději se tedy bavme, jak tento vozový park omladit než něco zakazovat. Stavím se tedy jednoznačně proti jakýmkoliv zákazům, které by omezily mobilitu pro širokou veřejnost.

Takže jste i proti zákazu prodeje nových spalovacích motorů po roce 2035, jak navrhuje Evropská komise?

Podle mě to racionální není.

A už jste to řekl kolegům ministrům v Bruselu?

Ještě ne, ale určitě jim to sdělím.

Ať už budeme jezdit nakonec čímkoliv, podle vládního prohlášení do roku 2025 tu bude na 200 kilometrů nových dálnic. Nyní se však otevírá průměrně 17 kilometrů ročně. Nezasnil jste se trochu?

Nezasnil. Letos zprovozníme 25 kilometrů dálnic a v dalších letech to bude stoupat. Budeme otevírat mnoho staveb, které připravili už moji předchůdci. Ale moje hlavní odpovědnost je rozjet co nejvíce dalších projektů, aby se dokončila dálniční síť v Česku.

Zdůrazňuji, že i když vláda musela dupnout na brzdu zadlužování státu, tak na rozvoj dopravní infrastruktury peníze ponechala. Těch 200 kilometrů je opravdu reálný závazek.

Zmiňoval jste, že by se mohlo na úsecích dálnic s elektronickými informačními tabulemi jezdit až 150 kilometrů v hodině. Nyní je takových úseků minimum, ale bude to požadavek do přípravy právě těch dalších staveb?

Ano, to je přece jasný trend. Osazování telematikou je přece všude kolem nás, jen se projeďte Německem či Rakouskem. A ono to neslouží jen ke zvyšování rychlosti, ale i snižování, aby se zajistil plynulý a bezpečný provoz.

Kde s tím začít, to teď řešíme.

Za ten krátký rozhovor jste tady už vyjmenoval tolik věcí, že by vám na to nestačil ani dvojnásobný rozpočet. Kde si opatřit další peníze?

V tuto chvíli běží PPP projekt, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru, na dálnici D4. Správa železnic obdobně postupuje u modernizace 4. koridoru u Českých Budějovic mezi Ševětínem a Nemanicemi. Ředitelství silnic a dálnic zase prověřuje PPP na úsecích D35.

Tímto způsobem se tedy dá státní investice dobře rozložit v čase a vše urychlit. Nemůžeme být nadále bílé místo na dálniční mapě Evropy.

Tak snad to dopadne lépe než ta smutná poslední zkušenost s PPP na D47. Stavebníci se nyní také všude hrozí inflace při nákupu materiálů, doprava není výjimkou. Upravíte nějak ty obří státní zakázky o inflační doložku?

U nových smluv už inflační doložky jsou, u těch starších ne.

A co s tím?

V případě prokázání opravdu výrazného nárůstu cen materiálu to půjde za přesně určených podmínek mírně navýšit, aby celé zakázky nepadly. To si opravdu nikdo nepřeje.

Ohlásil jste již zvyšování ceny dálničních známek. Už víte, o kolik by roční známka za 1500 korun zdražila?

Znovu zdůrazňuji, že jsme debatu zatím jen otevřeli, neumím říct, odkdy se cena zvýší. Pokud se ale 10 let cena nezměnila, tak je to oprávněné. Nemyslím si, že by to mělo být jednorázové zvýšení, ale hledáme srozumitelný model, jak svázat cenu známky se službou rozšiřující se dálniční sítě.

Tak to mi vysvětlete. To navážete na otevřené kilometry dálnic? Nebo na inflaci?

Anebo na kombinaci obojího. V podstatě uvažujeme o třech modelech. Můžeme cenu svázat s inflací, jak to mají v Rakousku. Či to svázat s rozšiřováním dálniční sítě. Anebo něco mezi tím.

A kam vás srdce táhne?

Nejjednodušší je to jistě svázat s inflací. Ale pro mě je důležité, aby si řidiči uvědomili, že platí za čím dál více kilometrů dálnic, tedy svázat známku s tím, za co platíme.

Co mýtné? Máte štěstí, že se vám vyhnul konfliktní tendr o nového dodavatele mýtného systému…

… ale vždyť my už musíme pomalu zas připravovat další tendr, aby byl hotový pro rok 2029.

Tak to je dobře, že se to jednou nebude řešit až pět minut po dvanácté. Nicméně chtěl jsem se zeptat na rozšiřování mýta na silnice I. tříd. To je stále nedořešené téma.

Od poloviny letošního roku se rozšiřuje počet "jedniček", kde bude platit mýto. Je to po dohodě s obcemi a kraji. Jde hlavně o úseky, které mohou kamiony využívat jako bezplatnou alternativu zpoplatněného úseku. Registruji například zájem místních samospráv, abychom do budoucna rozšířili zpoplatnění i na silnici I/2, která prochází Říčany a Mukařovem.

Chceme se s kraji bavit, jak dál. Pan náměstek Václav Bernard to má na starosti, sám se s tím pral jako starosta městyse Všeruby, určitě v tom udělá velký krok dopředu, jak vyřešit objíždění nejen přes "jedničky", ale i silnice ještě nižších tříd.

Co jiného kromě zákazů a zpoplatnění můžete vymyslet?

Pokusíme se ještě o jednu věc. Chceme vstoupit do debaty s poskytovateli navigací, aby ve svých službách upřednostňovali úseky, které jsou dobře sjízdné a nevytváří komplikace.

Takže zajdete za všemi od Googlu po Waze, aby si smazali objížďky přes obce?

Ano, snad mají také zájem na tom, aby jejich služba byla kvalitní a nezaváděla řidiče kamionů do stresových a rizikových situací, zda se vůbec vytočí.

Jednou ještě jako starosta jsem už takové jednání vedl, ale to bylo již dávno. Stačilo tehdy kontaktovat Garmin a TomTom a dohodli jsme se. Nyní je těch platforem mnohem více.

Pojďme od osobní a nákladní dopravy k veřejné. Opravdu bylo nutné zachovat státní slevu na jízdné, když ořezáváte ve státním rozpočtu kdeco?

My jsme se tím zabývali opravdu poctivě. Ta sleva nebyla nastavena dobře, ale potřebovali jsme to vyvážit s naším vládním slibem podpory veřejné dopravy. Koukali jsme se i do zahraničí, kde se slevy pro studenty či seniory pohybují právě kolem té padesátiprocentní hranice. A mnohá města pracují právě s poloviční slevou.

Takže co bude platit od 1. dubna, je blíže obvyklé úlevě než dosavadní 75procentní sleva.

Další změna, třeba omezení slevy pro studenty jen na cestu do a ze školy, až do konce volebního období tedy už nebude?

Pevně doufám, že v této podobě to bude udržitelné. A v průběhu roku do systému doplníme i slevu pro invalidy III. stupně, protože to je přesně ta forma adresné podpory pro skupinu, která to opravdu potřebuje. Svázat slevu pro studenty jen na cesty do a ze školy by přineslo řadu administrativních komplikací. Šlo by to navíc proti trendu rozšiřovat v maximální možné míře časové jízdenky.

Vy se snažíte být smírný a vždy najít kompromis. Ale minimálně v jedné věci to budete mít ožehavé. Podle liniového a brzy i stavebního zákona občas prostě budete muset něco vyvlastnit, aby tam vedla silnice či železnice. Jak tento institut chcete využívat?

Studoval jsem příklad Polska, které v posledních letech opravdu výrazně poskočilo se svou infrastrukturou dopředu. A je pravda, že jedním z důležitých aspektů jejich dopravního zákona je právě významný zásah do vlastnických práv.

A touto cestou já nechci jít. Vlastnictví patří k důležitým hodnotám právního státu a chci najít rozumnější balanc. Polský přístup považuji už za hranicí toho, co by česká společnost byla ochotna přijmout.

Takže chcete rychlou výstavbu dálnic jako v Polsku, ale nechcete ten systém, který to umožňuje.

Chci rychlou výstavbu dálnic, aniž by si vlastníci pozemků ve vyjednávání připadali jako třídní nepřátelé. Už při přípravě projektů musíme být schopni nabídnout férové podmínky, a teprve když opravdu nebude možné se dohodnout, tak ať proběhne řádný proces vyvlastnění.

A ještě jedna věc z programového prohlášení vlády: Slibujete, že do roku 2025 dokončíte digitalizaci dopravy. Co se však pod tím ukrývá? To už nebudu muset přebíhat od jednoho okénka k druhému na dopravním inspektorátu?

K tomu míříme. Řidičské oprávnění byste si měli být schopni vyřídit online. Na území Česka byste ani už nemuseli nosit tu plastovou kartičku, protože jakýkoliv úředník by měl dohledat vaše údaje v databázi.

Takže budu jezdit od roku 2025 na občanku?

Ano. Navíc v databázi bude vždy ten nejaktuálnější záznam. Stejně tak by se mělo významně zjednodušit vše, co souvisí s registrem vozidel. Zde bych vedle digitalizace rád i zjednodušil některá pravidla.

Například?

Například koupě auta fyzickou osobou na leasing. Auto jste splatili a musíte běžet na úřad žádat o převedení na svoji osobu a zápis do velkého technického průkazu i evidenční kontrolu. To pokládám za zbytečnou byrokracii, když se jen převádí auto z provozovatele na vlastníka. To by, myslím, mohlo být něco, co škrtneme z byrokracie bez náhrady.

Zmínil jste velký techničák? Tuto plachtu ve fyzické podobě zachováte?

K čemu? Raději bych byl, aby byly v databázích stále aktuální záznamy. I to je jedna z vizí, na které pracujeme.

A je to vize reálná do roku 2025?

Pokud tomu nebudou bránit žádné právní předpisy, tak si troufnu odhadnout, že se to do roku 2025 dá zvládnout.