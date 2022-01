Úprava slevy zdvojnásobí žákům cenu jízdenek. Kde na to vezmeme, bojí se samoživitelé

Vláda od dubna sníží slevy na jízdném ve veřejné dopravě ze současných 75 procent na 50 procent. Podle ministra dopravy Martina Kupky je změna sociálně citlivá, nicméně pro některé samoživitelky je jakékoliv navýšení měsíčních výdajů finančně náročné. Neví, kde na jízdné svých dětí vezmou peníze.

Snížení slevy ze 75 procent na 50 procent znamená, že děti a studenti do 26 let a senioři starší 65 let budou od dubna na všech vnitrostátních autobusových a železničních linkách platit dvojnásobnou cenu oproti současnému stavu. Někteří rodiče z nízkopříjmových rodin se tohoto zdražení obávají.

Například samoživitelka Hana bydlí s dětmi na Kladensku. Její syn denně dojíždí do nedaleké školy a dcera každý týden cestuje na 200 kilometrů vzdálený internát. Momentálně za dopravu dětí zaplatí měsíčně 1400 korun, od dubna to ale po snížení slevy bude 2800 korun.

"Bude to náročné. Už teď když zaplatím za bydlení, internát a jídlo, tak jsem každý měsíc asi dva tisíce v minusu," vysvětluje Hana.

Sleva pro žáky se nevztahuje jenom na cesty do školy, mohou ji využívat i při libovolných cestách po republice. Děti Markéty z Prahy jezdí pravidelně autobusem k prarodičům, aby měly kontakt s rodinou svého otce, který o ně nejeví zájem. S dcerou navíc dojíždí dvakrát měsíčně k psychologovi. "Když budu muset platit víc, tak nevím, co omezíme. Terapie dcery, nebo kontakt s rodinou?" ptá se Markéta.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) představuje poloviční sleva stále vysoký standard podpory veřejné dopravy. "Sleva je sociálně citlivá a pro využívání veřejné dopravy stále atraktivní. Zároveň však znamená nezanedbatelnou úsporu ve státním rozpočtu," řekl ministr minulý týden na tiskové konferenci. Úpravou slevy by podle propočtů ministerstva mohla vláda ušetřit státnímu rozpočtu až 1,9 miliardy korun.

Snížení slev přichází v době rostoucí inflace a s tím souvisejícího růstu cen, což mnohým samoživitelům už tak komplikuje finanční situaci. "Ničí mě zdražování - a ještě tohle," uvádí samoživitelka Aneta ze Žďárska. Protože bydlí na vesnici a nevlastní auto, využívá veřejnou dopravu k cestám na větší nákupy, k lékaři nebo na úřady. "Syn dojíždí autobusem do školy ve vedlejší vesnici. V létě jezdí na kole, ale v chladné dny a v zimě musí autobusem," vysvětluje.

Ministerstvo dopravy však zachování pětasedmdesátiprocentní slevy nechystá ani pro nízkopříjmové rodiny. "Mohou využít různé příspěvky v rámci sociálního systému, ale to je něco jiného," říká mluvčí ministerstva František Jemelka.

Ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousková v tuto chvíli nedokáže odhadnout, kolika rodin samoživitelů by zdvojnásobení cen jízdného pro jejich děti mohlo způsobit finanční komplikace. "Žádosti o finanční příspěvek na jízdné jsou zatím v rámci našeho klubu ojedinělé, protože úprava ještě není v platnosti. Prozatím si netroufám odhadnout, kolika rodin se změna dotkne. V Česku je okolo 200 tisíc rodin samoživitelů, nicméně ne všichni patří do nízkopříjmové skupiny," popisuje.

Ministr Kupka tvrdí, že snížení slevy na jízdném bylo nezbytné vzhledem k aktuální ekonomické situaci. "Potřebujeme krotit obrovský státní dluh, mírnit inflaci a snižovat provozní výdaje státu," vysvětlil Kupka s tím, že upravené slevy vyjdou stát ročně zhruba na 3,9 miliardy korun.

Plošnou slevu na jízdném ve veřejné dopravě zavedla od září roku 2018 vláda Andreje Babiše (ANO), od té doby stát zaplatil dopravcům na kompenzacích celkem 14 miliard korun. Nejvíce stát doplácel v roce 2019, a to 5,5 miliardy korun. V loňském a předloňském roce náklady na kompenzace klesly, protože lidé kvůli koronavirovým restrikcím výrazně méně cestovali.