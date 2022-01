Bezplatný zlepšovák kontaktu s úřady slaví rok. Podívejte se, na co ho lidé používají

Bankovní identitu, tedy prokazování totožnosti pomocí svého běžného internetbankingu, využilo za první rok fungování 700 tisíc lidí. Díky snadnému ověření se klienti většiny bank mohou dostat do portálů státních institucí, ale i ke službám některých soukromých společností. BankID tak třeba pomáhá vyřídit daně, zjistit výši budoucího důchodu nebo dopátrat se zapomenutých akcií z kuponovky.

Většina uživatelů bankovní identity (BankID), která je společným projektem největších českých bank, se jejím prostřednictvím za první rok fungování přihlásila ke službám státních institucí. Například do Portálu občana, do datových schránek, do očkovacího portálu, ke sčítání lidu nebo do ePortálu České správy sociálního zabezpečení.

Každý sedmý uživatel, který používá bankovní identitu u státních registrů, dále využil BankID také u soukromých firem. Těch je nyní v systému zhruba 70 - vedle největších bank například ČEZ, Centrální depozitář cenných papírů (CDCP), Generali Česká pojišťovna, OZP, Sazka, Pražská plynárenská, MallPay, Česká spořitelna - penzijní společnost, EUC, Deloitte Advisory nebo Avant IS.

Přes BankID se lidé hojně přihlašují například k důchodové kalkulačce České správy sociálního zabezpečení. Ta vypočítá, který den půjdete do penze, kolik let ještě musíte odpracovat a jak vysoký bude asi váš důchod. Zároveň si v ní můžete také ověřit, zda úřad správně eviduje všechny vaše důchodové odvody z předchozích zaměstnání. Informační důchodová aplikace má lidi mimo jiné motivovat, aby se na důchod lépe připravili.

Mezi další top služby, kterou klienti bank přes ověření totožnosti využili, byla ta od Centrálního depozitáře cenných papírů. Díky BankID se depozitář vrátil k už zrušenému vyhledávání zapomenutých akcií z kuponové privatizace a lidé tak nemusejí využívat služeb specializovaných firem, které si za totéž účtují vysoké provize.

"Novou službu jsme mohli připravit i díky letošnímu zavedení bankovní identity s cílem zjednodušit lidem přístup k získání výpisu z nezařazeného účtu. Tento výpis jim poskytne jasnou informaci, zda a které akcie ještě na tomto účtu drží," uvedl na podzim Ondřej Dusílek, generální ředitel CDCP.

Depozitář si od nové on-line služby slibuje, že se sníží počet nezařazených účtů, kterých existuje více než 700 tisíc. Poplatek za výpis on-line činí 90 korun.

Vzhledem k blížícím se daňovým termínům stoupne počet přihlášení přes BankID do portálu Mojedaně, kde je možné vyplnit daňové přiznání a odeslat ho přímo na finanční úřad.

Přihlášení je možné přes datovou schránku, elektronickou občankou s čipem nebo právě přes bankovní identitu. Fyzické osoby na portálu nejčastěji vyřídí daň z příjmů fyzických osob nebo daň z nemovitých věcí. Právnické osoby pak na portálu vyřídí daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň či kontrolní hlášení.

Přístup k informacím z katastru i do zavřeného obchodu

Bankovní identita pomůže i při zobrazení kompletních údajů z katastru nemovitostí, který loni v červnu zkomplikoval anonymním uživatelům zjištění jména vlastníka nemovitosti či účastníka řízení. Nově musí vyplnit "captcha" ověření. Kompletní informace lze získat jen skrze dálkový přístup do katastru nemovitostí a také přes eIdentitu, a to pomocí občanského průkazu s čipem, bankovní identity nebo služby mojeID.

Zajímavé může být do budoucna využití bankovní identity při nákupech. Řetězec Coop chystá novinku - od února si budou moci zákazníci na prodejně v jihočeských Strakonicích nakoupit sami kdykoli mimo otevírací dobu obchodu, a to s bankovní identitou a speciální aplikací. Každý návštěvník bude jasně identifikován, prodejnu zajistí také kamerový systém. V průběhu roku chce řetězec tento koncept zavést i do dalších měst.

Prostřednictvím BankID mohou lidé bezpečně a jednoduše přihlašovat k portálům firem a od října používat i zaručený digitální podpis BankID SIGN. Ten umožňuje podepsat různé smlouvy a dokumenty na dálku, třeba z domova.

Bankovní identitu mohou u portálů a aplikací státu a firem nyní používat klienti Air Bank, České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a Moneta Money Bank. Zákazníci Raiffeisenbank mají digitální přístup ke státní správě, připojení k firemním portálům se v bance připravuje. Ještě letos by chtěly akreditaci k bankovní identitě získat například Banka Creditas, Fio banka, mBank, Sberbank nebo UniCredit Bank.

"Chceme, aby do konce tohoto roku všichni zbylí akcionáři společnosti Bankovní identita i další banky umožňovali klientům používání bankovní identity u státní správy i firem a také aby nabízeli zákazníkům i digitální podpis," říká výkonný ředitel Bankovní identity Marek Růžička.

Doplňuje, že lidem bankovní identita usnadňuje život a zbavuje je části starostí při vyřizování na úřadech i ve firmách. "Je způsobem, jak bezpečně, jednoduše a zdarma prokazovat svoji totožnost v digitálním prostředí, navíc bez ohledu na provozní hodiny. Používá se stejně, jako funguje přihlašování k internetovému bankovnictví," dodává s tím, že bankovní sektor je partnerem státu v úsilí o digitalizaci Česka.

Rozšířit se má letos také počet firem, které BankID využívají. "Zájem je enormní. Firmy si uvědomují, jak jim může zjednodušit fungování, získávat nové klienty a zrychlit jejich obsluhu, ale také snížit náklady, což v době zdražování hraje velkou roli. Cílem pro letošní rok je počet firem zdvojnásobit. Potenciál v Česku je ale mnohem vyšší, řádově mohou mít BankID tisíce firem," uvedl předseda představenstva Bankovní identity Jan Blažek.

Akcionáři Bankovní identity jsou Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka, mBank, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank.