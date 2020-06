Masochismus, ale i pohoda bez kolon. Cesta k moři vlakem má kromě výhod i svá rizika

Chorvatsko představuje pro Čechy při výběru letní dovolené dlouhodobě volbu číslo jedna. Popularity zkusí letos poprvé využít i dopravce RegioJet, který tam bude v létě nově vypravovat několikrát týdně vlakové spoje. Podle dopravního experta a redaktora webu Zdopravy.cz Jana Sůry bude o linku zájem i z důvodu, že mnoho lidí odrazuje představa cesty do Chorvatska autem kvůli možným zácpám.

"Bude záležet na obsazenosti, ale RegioJet není firmou, která by se bezhlavě pouštěla předem do ztrátového byznysu," řekl on-line deníku Aktuálně.cz Sůra k tomu, zda může soukromý dopravce s přímou linkou do Chorvatska uspět.

RegioJet informoval o spoji do chorvatského přístavního města Rijeka minulý týden. První vlak vyjede 30. června, poslední je naplánován na 26. září. Vlaky budou stavět i ve slovinské metropoli Lublani.

Firma pro začátek počítá s tím, že do země u Jaderského moře bude jezdit třikrát týdně - v úterky, pátky a neděle. V případě zájmu je ale připravena rozšířit provoz spojů na každodenní frekvenci. Mluvčí společnosti Aleš Ondrůj pro Aktuálně.cz také potvrdil, že by dopravce novou linku rád zachoval i pro další letní sezony.

Podle Sůry může RegioJet zlákat například ty cestovatele, kteří by do Chorvatska chtěli vyrazit autem, ale vůz by plně neobsadili. "Spoustu lidí navíc odrazuje cesta autem kvůli možným zácpám," doplnil.

Z údajů ERV Evropské pojišťovny vyplývá, že v roce 2018 při cestě do zahraničí preferovalo auto 56 procent Čechů, 41 procent lidí dalo přednost rychlejší letecké dopravě.

Sůra se domnívá, že linka RegioJetu může zaujmout také ty "dovolenkáře", již nemají v plánu po zemi kromě místa pobytu příliš cestovat, a auto tedy nepotřebují.

Jaký bude ve skutečnosti o spoje zájem, RegioJet zjistí už v úterý, kdy zahajuje prodej jízdenek. Cena lístku v sedačkovém voze začíná na 590 korunách (22 eurech), za místo v pohodlnějším lůžkovém kupé pasažér zaplatí od 790 korun (30 eur) výše. V Rijece budou mít cestující k dispozici návazné autobusové spoje RegioJet, které je zavezou do destinací jejich pobytu na chorvatské riviéře, a to za jednotné ceny 200 nebo 300 korun podle vzdálenosti.

Místo odjezdu Čas odjezdu Praha hl. n. 17:20 Pardubice hl. n. 18:15 Brno hl. n. 19:48 Břeclav 20:23 Bratislava hl. st. 21:15 (předběžný čas odjezdu) Lublaň mezi 5:00 a 6:00 Rijeka kolem 8:00

V opačném směru budou vlaky z Rijeky odjíždět v podvečerních hodinách kolem 18. hodiny, z Lublaně pak po 21. hodině a příjezd do SR a ČR bude druhý den ráno.

Vlakem do zahraničí? Masochismus

I když si ale člověk připlatí za spací vůz, výlet vlakem do zahraničí má stále i několik podstatných negativ. RegioJet urazí trasu Praha-Chorvatsko za přibližně patnáct hodin. Automobilem to lze za ideálních podmínek zvládnout za deset hodin, cesta se nicméně většinou o několik hodin protáhne.

V létě navíc hrozí nepohodlnější cesta kvůli horku. RegioJet navíc v minulosti musel opakovaně řešit stížnosti cestujících na nefungující klimatizaci. Ta s nástupem vysokých teplot často nestíhá nebo i selhává.

S poruchami se v letních měsících pravidelně potýkají i ostatní železniční dopravci a za nefunkční klimatizaci poskytují kompenzaci. Ondrůj minulý rok uvedl, že riziko snížené účinnosti klimatizací se obecně zvyšuje při teplotách nad 30 stupňů. Všechny vozy, které budou jezdit do Chorvatska, jsou podle něj klimatizací vybaveny.

Další nevýhodou je, že pokud pasažér necestuje v partě lidí, jejichž počet by vystačil na celé kupé, musí také počítat s tím, že bude po celou dobu jízdy sedět na málem prostoru s cizím člověkem.

"Vlak je určitě zajímavou možností pro cesty například do sousedních zemí. Například k moři s výjimkou Baltu je to už však spíše masochismus, jak dobou jízdy, tak velmi často i cenou," uvedl Sůra, který pochybuje, že by se dovolenkové cestování vlakem do zahraničí mohlo stát v Česku trendem.

Současně se ale podle něj v minulých letech zájem o tento typ mírně zvýšil, což souviselo především se zlevněním části jízdenek do zahraničí.

Do Chorvatska jezdily i ČD

V dřívějších letech jezdily do Chorvatska a Černé Hory také České dráhy. Ve spolupráci s tamním dopravcem zajišťovaly přímý lehátkový vůz s přepravou aut do Splitu. V letech 2009 až 2017 pak provozovaly v letní sezoně přímý lůžkový vůz na trasách Praha-Split a Praha-Bar.

"K ukončení provozu autovlaku došlo z ekonomických důvodů. V případě zrušení jednotlivých přímých vozů šlo o důsledek změn tras vlaků, které nyní neumožňují vedení přímých vozů mezi ČR a Jadranem," sdělila pro Aktuálně.cz mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Vedení přímého vlaku ani přímých vozů není podle mluvčí v současné době možné. Zahraniční dopravci, s nimiž ČD spolupracují, totiž nenabízí spoje, ke kterým by se česká státní železniční společnost mohla připojit.

Češi se mohou na dovolenou do Chorvatska tradičně dostat i letecky, za přibližně hodinu a půl. Ve středu 10. června začnou z ruzyňského letiště do této země znovu létat Smartwings. Rozhodnutí o obnovení linky do Splitu po koronavirové krizi přišlo společně s uvolněním cest do Chorvatska. Tamní vláda na konci května plně otevřela hranice pro občany deseti zemí Evropské unie, včetně Česka a Slovenska.

Lidé nemusí prokazovat důvod cesty, chorvatské úřady ale vyžadují informaci o místě a délce pobytu. Pro urychlení vstupní procedury se návštěvníkům doporučuje předem vyplnit elektronickou registraci. Doporučení pro pobyt zahrnují vzhledem k epidemii koronaviru omezení kontaktu s cizími lidmi a pravidelné měření teploty.

Loni do Chorvatska zamířilo na 740 tisíc Čechů. Byť šlo v porovnání s předchozím rokem o devítiprocentní pokles, i v roce 2019 se jednalo o zemi, do níž Češi vyjížděli suverénně nejčastěji.

