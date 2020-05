Jak vypadá cesta do Německa: U hranic jsou dlouhé kolony, řidiči čekají i dvě hodiny

Protikoronavirová opatření se uvolňují v Česku i Německu, hranice mezi oběma zeměmi ale zůstávají pro běžný provoz uzavřené. Na hlavních tazích k sousedům komplikují cesty řidičů osobních aut dlouhé kolony. Vyzkoušeli jsme, jak teď vypadá cesta do Německa. Na hranicích jsme čekali dvě a půl hodiny.

Soukromé návštěvy za hranicemi jsou zatím zapovězeny, mezi oběma státy se ale každý den pohybují tisíce takzvaných pendlerů. Tedy lidí, kteří každodenně dojíždějí za prací.

V pondělí se čekalo například na dálnici D8 mezi Ústím nad Labem a německými Drážďany. Podle pendlerů, se kterými redaktoři Aktuálně.cz hovořili během celkem dvouapůlhodinového čekání, je situace ve všední dny stejná poslední dva týdny.

"Čekáme minimálně dvě až tři hodiny na to, než nás policie odbaví. Vždycky odpoledne, když se lidi vrací z práce," říká například Tomáš Gábor. Čeká zrovna v koloně na dálnici, kousek za dělící hraniční čárou na české straně.

Venku jsou jen asi tři stupně nad nulou, padá déšť se sněhem. "Je tam jen jeden policista, který obsluhuje všechna osobní auta, druhý nechává projíždět kamiony," říká další dojíždějící pracovník Svatopluk Štolfa. Sloužící policisté jsou na kontrolním stanovišti nakonec celkem tři.

Denní pendleři se musí každý měsíc povinně nechat testovat na koronavirus, ti nepravidelní předkládají doklad o účelu cesty. I to policisté kontrolují, společně s cestovním pasem.

Podle nově platného vládního nařízení mají totiž výjimku pro cestování i Češi, kteří do Německa míří až na 72 hodin kvůli "nepravidelné práci". Po předložení smlouvy nebo zvacího dopisu smí vyjet a vrátit se bez povinnosti absolvovat koronavirový test nebo 14denní karanténu. Stejné privilegium mají také občané Evropské unie přijíždějící do Čech, v jejich případě je ale potvrzení o negativním testu nezbytností.

Kategorií lidí, kteří mohou přes hranice přejíždět, přibývá. Policisté evidují případy Němců nebo Rakušanů, kteří žijí na jihu Čech, ale do svých rodných zemí cestují například kvůli návštěvám lékařů. Od pondělí mohou s negativním koronatestem vstupovat do Česka také občané nečlenských zemí EU, například sezonní pracovníci v zemědělství či ve zdravotnictví a sociálních službách.

Soukromý dopravce RegioJet pak od středy obnovuje provoz autobusových linek z Prahy do Drážďan a do Berlína, co nejdříve by měly znovu začít jezdit také spoje do Vídně.

Co se týče přechodů, v Ústeckém kraji zůstal po uzavření hranic otevřený ten na dálnici D8 u Krásného Lesa a pak Hora sv. Šebestiána. Pendleři mohli dále využívat také přechod Cínovec na Teplicku a Rumburk na Děčínsku. V pondělí se otevřely dva dodatečné přechody - Hřensko a Dolní Poustevna.

Fyzické limity hranic

Podle mluvčího jihočeské policie Milana Bajcury se o den později, v úterý, tvořily kolony i před hraničním přechodem do Německa ve Strážném na Prachaticku, řidiči tu čekali i víc než hodinu. "Tím, jak se rozvolňuje situace v republice, dochází i k většímu pohybu obyvatel. (…) Situace je těžko předvídatelná," uvedl mluvčí pro ČTK.

Situaci na Ústecku policisté vysvětlují možnostmi dálničního přechodu. "Již v minulých dnech byl navýšen počet sloužících policistů, bohužel hraniční přechod Krásný Les na dálnici D8 je limitován technickými parametry. Je na dálničním tělese a je tvořen pouze dvěma jízdními pruhy," řekla Aktuálně.cz mluvčí krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Jana Slámová.

Cedulka umístěná několik stovek metrů před kontrolou svádí osobní automobily do levého pruhu, nákladní vozy do pravého. Když se ale redaktoři Aktuálně.cz po dlouhém čekání dostanou na řadu, přijíždí osobní vozy už i zprava, za hlasitého troubení těch, kteří kolonu vystáli v levém pruhu.

Nákladní vozy se přes hranici dostávají mnohem rychleji, policisté je nemusí vůbec kontrolovat.

Ještě v polovině dubna byla přitom situace přesně opačná: s kolonami se potýkali především řidiči kamionů, kteří podstupovali náročnou kontrolu. Všechny země Evropské unie se pak ale zavázaly, že kamiony nebudou kvůli kontrolám čekat déle než 15 minut.

Otevřete hranice

"Na hranici mezi Českem a Bavorskem to vypadá podobně, jako co popisujete z té saské," říká Richard Brunner, šéf regionální pobočky německé Průmyslové a obchodní komory, který zodpovídá za oblast Řezna a Plzně.

S pěti dalšími místními obchodními komorami, třemi z Německa a dvěma z Čech, proto ve společném prohlášení požadují rychlé a postupné otevírání státních hranic a odstranění překážek pro volný pohyb pracovní síly.

"Každý den tu přejíždí asi 12 tisíc českých pracovníků. Převážně jsou to kolegové z průmyslových odvětví, logistiky a dalších služeb, jako třeba zdravotnictví nebo pečovatelství," vysvětluje. Povinné testy na koronavirus za ně v drtivé většině případů hradí zaměstnavatel.

"Kontroly spojené s dlouhými čekacími časy jsou ale obrovská zátěž. Každodenní kontrolování prodlužuje pracovní dobu až o tři hodiny," vysvětluje.

Vývoj epidemiologické situace

Ochrana českých hranic platí do 13. června. Nejméně do tohoto data mohou lidé překračovat hranice jen na daných přechodech.

Zástupci úřadu vlády ani ministerstva vnitra na dotazy Aktuálně.cz, jak řeší komplikovanou situaci pendlerů na hranicích, neodpověděli. "Zrušení hraničních kontrol na vnitřních hranicích závisí na vývoji epidemiologické situace a na okolních státech," uvedla pouze mluvčí resortu vnitra Hana Malá.

Kontroly na hranicích v těchto dnech řeší také Berlín. Německo od této soboty zcela zruší kontroly na hranicích s Lucemburskem. Ty na přechodech s Francií, Rakouskem a Švýcarskem sice budou pokračovat do 15. června, ale v uvolněném režimu. Oznámil to ve středu spolkový ministr vnitra Horst Seehofer.

A Němci hodlají mluvit o rozvolnění režimu také s Prahou. "Budeme dělat všechno, co je v naší moci, aby i u dalších zemí došlo k uvolnění v karanténě a v hraničních kontrolách," poznamenal Seehofer s odkazem na Česko a Polsko. Zdejší hranice Němci nekontrolují, pouze posílili pohraniční hlídky.

Německá vláda podle něj nyní spolkovým zemím doporučuje, aby zrušily dosud povinnou 14denní karanténu pro občany EU, kteří do spolkové republiky přicestují z jiné unijní země.

Rakousko mezitím ve středu oznámilo, že své hranice s Německem plně otevře od 15. června. Už od pátku pak budou kontroly pouze namátkové. Vídeň o brzkém návratu k normálu na hranicích jedná také s Českem.

Video: Opuštěné Drážďany vyhlížejí české pracovníky i turisty