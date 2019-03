Zlepšovák, o němž piloti netušili. Boeing novinku uspěchal, před havárií byl varován

před 4 hodinami

Žádný Boeing 737 Max by neměl do vzduchu. K tomuto doporučení se uchýlil sám výrobce letounů poté, co provoz zmíněného typu letadel zakázala Austrálie, Evropská agentura pro bezpečnost letectví a nakonec i Spojené státy v důsledku nedávných nehod. Americké deníky nyní informují o vážných pochybeních výrobce, která mohla pád obou strojů zapříčinit. Podcenil podle nich školení pilotů na novou generaci letounů. Varování před nestandardním chování strojů navíc přišla už před poslední katastrofou.

Po světě po včerejšku přestalo létat 371 letadel tohoto typu. Důvodem k odstavení všech Boeingů 737 Max jsou dvě nehody, během kterých zemřeli všichni lidé na palubě. Konkrétně se jedná o tragédii z loňského října, kdy se letoun na Jakartě zřítil do moře pouhých několik minut po startu. Na palubě bylo 189 lidí. Druhá tragédie se stala v neděli, v Etiopii přišlo o život všech 157 lidí včetně čtyř Slováků. Podle deníku The New York Times padá vina za obě tragédie na hlavu výrobce letadel - americkou firmu Boeing. Za tragédiemi prý nepřímo stojí snaha společnosti ušetřit za nové školení pilotů, kteří měli dosud zkušenosti jen s předchozími typy modelu 737. Původ stroje 737 Max Když v roce 2010 představil konkurenční Airbus novou verzi A320, Boeing byl překvapen. Letadlo se vyznačovalo vysokou úsporou paliva a Boeingu hrozilo, že by jej evropský výrobce mohl v prodejích opět předběhnout. Zástupci americké společnosti podle The New York Times rychle pochopili, že nemají čas na vývoj nového úsporného letounu. Takový postup je drahý a zdlouhavý. Nový typ musí projít všemi testy a kontrolami Federálního úřadu pro letectví (FAA), nemluvě o drahém přeškolení pilotů. Firma se tak rozhodla upravit stávající model 737 tak, aby létal úsporněji. Zároveň musela přesvědčit FAA, že je nový typ letounu podobný tomu stávajícímu, a není tak nutné přeškolovat piloty. To se firmě podařilo a úřad provoz nového letadla 737 Max schválil. Úspory na prvním místě V říjnu loňského roku ovšem přichází první nehoda a začíná vyšetřování, proč nový letoun spadl jen několik minut po startu do moře. Během pátrání vyšlo podle NYT najevo, že výrobce se snažil náklady a čas na výcvik a přeškolování pilotů snížit na minimum. Posádky tak neupozornil na rozdíly mezi modely 737 a 737 Max. Češka z Boeingu 737 MAX 8: Říkali jsme si, že nás přece musí nechat někde přistát číst článek Piloti tak neměli tušení o tom, že motory letadla jsou výrazně jiné než ty, na které jsou zvyklí. Nevěděli ani, že motory jsou na křídle umístěné jinde než u 737. Nemluvě o změnách v řídicím softwaru. Nové motory totiž mohou způsobit, že se během letu přední část letounu zvedne podobně jako při vzletu. To vyřešili konstruktéři z Boeingu tak, že na přední část trupu nainstalovali senzor, který podle proudění vzduchu automaticky natočí vodorovné ocasní plochy letounu tak, aby příď stlačily dolů a letoun se vyrovnal. O tomto automatickém systému ovšem zřejmě piloti nevěděli. Video: Boeing Piloti si na nové stroje stěžovali Deník Dallas News navíc nyní informoval, že první stížnosti na pilotování stroje 737 Max se v americké databázi, do které mohou piloti dobrovolně a anonymně psát své zkušenosti s řízením letadel, objevily už několik měsíců před první nehodou. Nemáme na to kapacitu. Etiopie pošle černé skříňky ze zříceného boeingu do zahraničí číst článek Stížností na řízení stroje objevili novináři deníku v databázi minimálně pět. Kapitáni letadel si stěžují právě na bezpečnostní mechanismus řízení letadla, o kterém se zmiňuje i zpráva z vyšetřování říjnové nehody. Po první tragédii, čtyři měsíce před druhou smrtelnou nehodou, se mezi stížnostmi pilotů létajících se strojem 737 Max objevila tato zpráva: "Není jasné, proč výrobce letadel a federální úřad dovolily pilotům létat se stroji bez patřičného výcviku a bez jasného upozornění, v čem je systém řízení odlišný od modelů 737." Na vině je software, tvrdí Boeing Po druhé nehodě vydala společnost prohlášení, ve kterém kondoluje pozůstalým a zároveň informuje, že nejpozději do dubna vydá aktualizaci softwaru. Chybu ovšem nepřiznává, tvrdí, že na závěry je ještě brzy. Teprve dva dny po nehodě, kdy už celý svět provoz těchto letounů zakázal, vydala firma prohlášení, ve kterém doporučuje stroje nepoužívat. Na tiskové konferenci zástupci Boeingu ovšem dodali, že mají stále "plnou důvěru v bezpečnost strojů 737 Max". Video Odklonit boeingy s Čechy bylo zbytečné, byl to stres pro lidi i piloty, říká Mündel