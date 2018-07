Ostrava chce zvýšit bezpečnost v hromadné dopravě, rozšíří kamery i asistenty přepravy

Loni bylo kamerovým systémem vybaveno 74 vozidel, do konce letošního roku by jich mělo být 226.

Ostrava - Dopravní podnik Ostrava (DPO) do konce letošního roku výrazně navýší počet kamer v dopravních prostředcích a přibude i asistentů přepravy. Důvodem je další zvýšení bezpečnosti. DPO opatření začal zavádět v roce 2016 a podle něj se osvědčila. Ředitel DPO Daniel Morys dnes novinářům řekl, že klesá trestná činnost, vzrůstá objasněnost a policie stále více využívá právě záběry z kamer.

Loni bylo kamerovým systémem vybaveno 74 vozidel, do konce letošního roku by jich mělo být 226, tedy trojnásobek. Ve špičce je přitom v ulicích zhruba 400 vozidel, kamery tedy budou ve více než polovině z nich. Nasazují se hlavně v tramvajích, kterými se přepravuje největší počet lidí. Do roku 2022 by kamery měly být ve všech vozech. Každé nové vozidlo, které DPO nyní nakupuje, už totiž musí být vybaveno kamerovým systémem.

Policie si za první polovinu loňského roku vyžádala po DPO 46 záznamů, letos už to bylo 84. Kamery pomáhají odhalovat nejen pachatele trestných činů, které se stanou přímo v dopravních prostředcích, ale policisté je využívají i při odhalování další trestné činnosti.

"Od zavedení kamerového systému jsme zaznamenali výrazný pokles trestné činnosti v prostředcích MHD. Část pachatelů se dokonce po zveřejnění těchto záznamů přihlásí na policii sama," řekl zástupce ředitele Městského ředitelství policie Ostrava Antonín Řezníček.

Vzroste i počet asistentů přepravy, kteří nejen pomáhají cestujícím, ale také vykazují například osoby bez platné jízdenky. V prostředcích MHD mají působit preventivně.

"Z 38 asistentů přepravy jich letos budeme mít celkem 59. V souvislosti s tím i městská policie posílí hlídky tak, aby asistenti byli vždy doprovázeni i hlídkou městské policie," uvedl Morys. Podle zástupce ředitele městské policie Richarda Váni trojici asistentů vždy doprovází dva strážníci. Důvodem je zajištění bezpečnosti samotných asistentů i cestujících.