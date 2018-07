Na pražských ulicích se objeví další modré čáry, omezí bezplatné parkování

Další pražské radnice zvažují, že na svém území vytvoří zóny placeného stání. Ještě letos by se mohly nově objevit v Libni a ve Vysočanech.

Praha - V dalších ulicích hlavního města se bude muset za parkování platit. Hned několik pražských částí chce na svém území zavést zóny parkovacího stání.

"Rozšíření chystá Praha 9. Ve chvíli, kdy dostaneme od hlavního města pokyn k rozšíření, budeme mít 120 dní na to, abychom tam zóny zavedli," říká Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy.

Zastupitelé deváté městské části schválili zapojení do systému zón placeného stání již loni v prosinci. Nyní radnice čeká na schválení od pražského magistrátu, aby mohla parkování ve vybraných ulicích ještě letos zpoplatnit.

Konkrétně se jedná o oblast Vysočan a Libně, kde mají tamní obyvatelé často problém zaparkovat. Zpoplatněno tam má být zhruba 3800 parkovacích míst.

V Libni půjde především o oblast okolo O2 areny. V okolních ulicích dnes často zabírají místa návštěvníci sportovních či kulturních akcí. Ve Vysočanech zóny vzniknou mezi náměstím OSN a Poštovskou ulicí.

Situace s parkováním se v Praze 9 zhoršila poté, co zóny zavedla sousední osmá městská část. Někteří řidiči, aby nemuseli v Karlíně platit, začali jezdit do sousední Libně. Na podobný problém si stěžuje Praha 10. Tam přibylo aut poté, co se zóny rozšířily na část území Prahy 3 a také Prahy 4.

Právě desátá městská část proto zvažuje, že stání v některých ulicích zpoplatní také. "Pracujeme nyní na studii, která nám prozradí, jaká je situace s parkováním na našem území. Na podzim bychom ji mohli mít hotovou. Zastupitelé pak rozhodnou, zda a případně kde by mohly zóny placeného stání vzniknout," popisuje mluvčí Prahy 10 Vít Novák.

Parkování v dalších ulicích chce ještě letos zpoplatnit také Praha 5. Zóny placeného stání by se ještě letos mohly objevit na sever od Plzeňské ulice v lokalitách Buďánka a Hřebenka.

Rozšíření čeká také Malvazinky, kde se za parkování bude nově platit na západ od stávající zóny u Peroutkovy ulice. Automaty na parkování se objeví také v lokalitách Poštovka a U Vojanky. Důvodem je přeliv parkujících aut přes hranice stávajících zón placeného stání.

Právě zmiňovaný přesun aut ze zón placeného stání do oblastí, které se nachází těsně za hranicí zpoplatněných lokalit, je největším terčem kritiky. Odborníci z ČVUT před časem ve spolupráci se společností Uber zpracovali studii, podle které se v městských částech vydává více parkovacích karet, než kolik je míst pro rezidenty. Ve výsledku tak i po zaplacení poplatku nemají obyvatelé dotčených městských částí jistotu, že ve své ulici najdou místo, kde zaparkovat.

Vůbec první městskou částí, která v Praze zpoplatnila parkování v ulicích, byla Praha 1. Modré zóny zavedla v roce 1996.

Dnes systém spravovaný magistrátem funguje na území Prahy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Jako poslední se k němu 1. července letošního roku připojila Praha 4, která zpoplatnila stání na některých místech v Podolí a Nuslích.

Samostatně si parkovací zóny provozují radnice Prahy 13, 16 a 22.

Video: Na modré v Praze může zaparkovat každý. Zásady parkování v metropoli