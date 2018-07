Tři nové tramvajové tratě chce Praha postavit co nejdříve, využije dotace na metro D

Do roku 2022 má začít stavba tratí do Slivence, Libuše a sídliště Na Dědině. Výhledově město plánuje až třicet nových úseků.

Praha - Pražský dopravní podnik plánuje v následujících letech investovat miliardy korun do zcela nových tramvajových tratí. V následujících čtyřech letech chce zahájit stavbu celkem tří nových úseků. Výhledově by v Praze mohlo vzniknout až třicet tratí.

"V současné době jsme nejdál s projekty tří tramvajových tratí. První je z Barrandova do Slivence, další jsou z Modřan do Libuše a následně z Divoké Šárky do sídliště Na Dědině," říká šéf dopravního podniku Martin Gillar.

Ve všech případech chce podnik začít stavět do roku 2022. Pro trať z Barrandova do Slivence již má územní rozhodnutí. Jedná se o prodloužení stávající tratě o necelé dva kilometry. Investice by se podle dřívějších odhadů mohla pohybovat okolo 690 milionů korun.

U zbývajících dvou tratí dopravní podnik bude o územní rozhodnutí a následně stavební povolení teprve žádat, příprava tak ještě potrvá roky.

Prodloužení kolejí z Divoké Šárky na Dědinu o 2,4 kilometru má vyjít na téměř 900 milionů korun.

Stejně tomu je u prodloužení trati, která má dnes konečnou zastávku v Modřanech. Tam dnes zajíždí například páteřní linka 17. Do budoucna má jezdit až na Libuš, kde má výhledově vzniknout také stanice nové linky metra D. Dva kilometry nové tratě v tomto případě spolknou půl miliardy korun.

Kromě tří zmíněných projektů by v horizontu několika let mohly vzniknout nové tramvajové smyčky u Depa Hostivař a na Zahradním Městě.

Na rozvoj tramvajových tratí chce dopravní podnik použít část peněz, které měl čerpat z dotačního programu OPD II na výstavbu nové trasy metra - linky D. Jelikož se ale kvůli zdlouhavému výkupu pozemků nedaří výstavbu metra D zahájit, půjdou zatím právě na tramvajové tratě.

V rozšiřování sítě tramvajových tratí chce Praha pokračovat i nadále. Loni pražští radní schválili Strategii rozvoje tramvajových tratí. Na území metropole by podle ní mělo vzniknout třicet nových úseků.

"Principem strategie je komplexní rozvoj tramvajových tratí v Praze s cílem nahradit silně exponované autobusové tahy zejména do sídlištních celků," píše se ve zmíněném dokumentu, který připravil pražský dopravce.

Do roku 2030 se má podle dokumentu v Praze začít stavět celkem 16 projektů. Tramvaje by se mohly vrátit například do Opletalovy ulice naproti budově Hlavního nádraží, kde by se napojily na trať vedoucí Jindřišskou a Vodičkovou ulicí. Ve výhledové studii se objevila i varianta, ve které by se tramvaje vrátily na vrchní část Václavského náměstí.

Došlo by tak k přímému tramvajovému spojení Vinohrad s centrem města. Ulevilo by se tím Ječné a Karlovu náměstí, které tvoří jeden z páteřních uzlů pražské tramvajové dopravy.

Dopravní podnik a vedení města mají na stole dalších 11 tratí, které by měly rozšířit stávající tramvajovou síť po roce 2030. Tyto projekty jsou však pouze ve výhledu a je potřeba je nejprve zanést do vznikajícího Metropolitního plánu. Ten chtějí pražští politici schválit nejpozději na konci roku 2022.

Součástí plánu je postavení nového spojení mezi Podbabou a Trojou. Vzniknout by tak mělo nové spojení s pražskou zoo. Součástí je realizace nového vchodu do zoo a rozšíření zahrady do příslušných částí. Trasa ze zastávky Nádraží Podbaba by měla směřovat dále na sever do Suchdola. Zvažovanou variantou ve výhledové koncepci je odbočka do Bohnic.

