Letos enormně přibylo incidentů s cestujícími, řekla šéfka odborů letušek

Množství incidentů s neukázněnými pasažéry letos nabylo nevídaných rozměrů. Televizní stanici CNBC to řekla prezidentka Asociace leteckých stevardů Sara Nelsonová. Federální úřad pro letectví (FAA) registruje kolem 2500 případů neukázněného chování cestujících od začátku roku - to je podle Nelsonové dvacetkrát více, než je běžné za celý rok.

Většina incidentů se týká nedodržení protikoronavirových opatření, zejména nošení roušek.

"Něco takového jsme předtím nezažili a nemůžeme se dočkat, až to skončí," řekla Nelsonová, jejíž odborová organizace zastupuje zhruba 50 000 letušek a stevardů. "Je to neustálý bojový postoj… To musí přestat," dodala. Tresty přitom nejsou nízké - úřady začaly uplatňovat nulovou toleranci vůči neposlušným pasažérům a některým už vyměřily pokutu 15 000 dolarů (313 000 Kč) za agresivní či jinak nevhodné chování vůči palubnímu personálu.

Přísný postup vůči agresivním lidem na palubách letadel potvrdil i ministr dopravy Pete Buttigieg. Cestující vyzval, aby respektovali palubní personál, když bude vyžadovat dodržování protipandemických nařízení stanovených vládou, jako je například povinnost mít v letadle nasazenou roušku.

"Posádky letadel a další zaměstnanci, s nimiž se potkáte, ti všichni dělají svou práci," řekl ministr. "Dodržují nařízení a jsou tam proto, abyste se vy cítili bezpečně. Je naprosto nepřijatelné chovat se k zaměstnancům v dopravě nevhodně," pokračoval. "A jsou zde samozřejmě kvůli tomu velmi vysoké pokuty a další opatření," dodal. Federální nařízení, podle kterého je potřeba mít nasazenou roušku v letadlech, autobusech i ve vlacích, platí do 13. září. Důvodem je podle ministra chránit veřejné zdraví.

Šéfka odborů vystoupila nedlouho poté, co média informovala o incidentu na palubě letounu společnosti Southwest Airlines, při kterém jedna z cestujících napadla letušku. Udeřila ji do tváře, přičemž stevardka přišla o dva zuby a utrpěla zranění na obličeji. Osmadvacetiletá pasažérka podle sdělení přepravce opakovaně ignorovala standardní pokyny během letu na trase mezi Sacramentem a San Diegem a po přistání začala být verbálně a fyzicky agresivní. Policie ji obvinila z trestného činu napadení. Video z incidentu zveřejnil mimo jiné server BBC News.

Federální úřad pro letectví uvádí, že od začátku roku zaznamenal už více než 2500 hlášení o neukázněném chování pasažérů, přičemž v 1900 případech si cestující odmítli nasadit roušku, kterou za letu vyžadují americké směrnice. Podle Nelsonové někdy pasažéři povinnou ochranu dýchacích cest na palubě vnímají jako "politický problém".

CNBC podotýká, že i když se letadla v posledních měsících postupně vracejí na oblohu, letecká doprava stále ještě nedosahuje úrovně z roku 2019.

Letušky a stevardi jsou podle Nelsonové školeni na to, aby konflikty na palubě uklidnili. Spoléhají přitom i na podporu ostatních pasažérů. Jejich skladba se prý ale od vypuknutí pandemie covidu-19 změnila. "Je to opravdu těžké, když nemáte v letadle lidi, kteří létají pravidelně, kteří svým způsobem znají program," řekla šéfka odborů. Dodala, že právě na tento typ cestujících letušky spoléhají, aby jim pomohli incidenty zklidnit anebo alespoň vytvořit skupinový tlak okolí.