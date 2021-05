Německá policie prohledala letadlo Ryanair, jež nečekaně přistálo v Berlíně

Na berlínském letišti v neděli večer neplánovaně přistálo letadlo společnosti Ryanair, které mířilo z Dublinu do Krakova. Stroj stojí na vzdáleném parkovacím stanovišti, kam přijelo několik vozů spolkové policie. Policisté stroj prohledali za pomoci policejních psů. Okolnosti neplánovaného přistání jsou zatím nejasné. Informovala o tom agentura DPA.

Letoun Boeing 737 mířil z irského Dublinu do Krakova v Polsku. Nad německou spolkovou zemí Braniborsko ale spoj FR1901 zatočil prudce doprava, a přistál na Letišti Willyho Brandta Berlín Braniborsko (BER) v neděli krátce po osmé hodině večer.

Policejní mluvčí deníku Bild potvrdila, že se jednalo o neplánované přistání a že je vyloučená technická závada na letadle. "Letadlo se nyní nachází v bezpečnostní pozici," citoval ji deník Welt. Bulvární Bild předtím psal o ohrožení výbušninou, to ale policie nepotvrdila. Zavazadla cestujících prohledali policejní psi, hledání neodhalilo žádné nebezpečí, píše Welt.

Asi 160 cestujících bylo převezeno do terminálu letiště, kde o ně bylo postaráno. Po tři čtvrtě na čtyři ráno pokračovali do Krakova náhradním strojem, informuje Bild. Letiště podle DPA pro let společnosti Ryanair preventivně zrušilo zákaz nočních letů. Deník Welt pak připomíná, že už vloni v létě musel nouzově přistát letoun stejné společností letící po přesně stejné trase. Důvodem bylo anonymní ohlášení bomby. Během prohlídky v Londýně se žádná nakonec nenašla.