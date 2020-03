Koronavirus čistí přehřátý letecký trh. První firmy krachují, jiné odstavují stroje

Letecké společnosti kvůli šířící se nákaze koronaviru omezují spoje, odstavují letadla a zavádí řadu dalších opatření. Například největší německá letecká společnost Lufthansa ve středu potvrdila dřívější informace agentury Reuters, že odstaví 150 strojů. Britské aerolinie Flybe dokonce oznámily krach, který má částečně na svědomí také situace okolo epidemie koronaviru a rychlého poklesu poptávky.

Celá skupina Lufthansa provozuje flotilu zhruba 750 letadel. "Naše plány dynamicky upravujeme tak, aby odrážely mimořádné okolnosti," řekl mluvčí společnosti. Ještě minulý týden měla skupina odstaveno jen 23 strojů.

Letecké společnosti jsou šířením koronaviru zasaženy velmi silně. Šéfové evropských aerolinek v úterý varovali, že to nejhorší má sektor letecké dopravy teprve před sebou. Předpokládají ale, že poptávka po létání by se mohla v příštích týdnech stabilizovat.

Lufthansa už kvůli nákaze ohlásila minulý týden úsporný program. Uvedla, že mimo jiné přestane nabírat nové zaměstnance a těm stávajícím nabízí neplacené volno. V pondělí oznámila, že až do 24. dubna ruší veškeré lety do pevninské Číny a do 30. dubna lety do Teheránu. Výrazně také omezí spojení do Itálie, která je v Evropě koronavirem zasažena nejvíce.

Do skupiny Lufthansa patří i letecké společnosti Swiss, Brussels a Austrian. Ty už minulý týden oznámily, že v nadcházejících týdnech sníží počet letů na krátké a střední vzdálenosti až o 25 procent v závislosti na tom, jak se koronavirus bude šířit.

Vyčíslit očekávaný dopad na příjmy zatím Lufthansa nedokáže. Blíže se k tomu chce vyjádřit 19. března na tiskové konferenci, která bude věnována celoročním hospodářským výsledkům.

Příští měsíc výrazně seškrtá svůj letecký plán kvůli koronoviru a s ním související nižší poptávce také americká letecká společnost United Airlines. Mezinárodních letů ubude v dubnu o 20 procent a vnitrostátních letů bude o deset procent méně, uvedla aerolinka, která létá i do Prahy. Dodala, že některé stroje budou odstaveny z provozu.

Opatření se podle dopisu zaměstnancům, z něhož cituje agentura Reuters, mohou protáhnout až do května. Firma stejně jako Lufthansa přerušila nábor nových zaměstnanců, zmrazila zvyšování mezd podle pracovního výkonu a nabídla zaměstnancům dobrovolné neplacené volno.

Úsporná opatření a zastavení náboru nových zaměstnanců či externích konzultantů oznámila už minulý týden také nizozemská letecká společnost KLM, která je součástí skupiny Air France-KLM. Dodala, že pozdrží nové projekty v informačních technologiích a plány na rekonstrukci kanceláří.

"Dopad na příjmy KLM bude velmi významný a jen částečně ho zmírní nižší náklady a nižší cena paliva," uvedl finanční ředitel firmy Erik Swelheim. Podle něj hrozí, že firma by letos na provozní úrovni nemusela být zisková.

Krach aerolinek i odložení nové linky

Vietnamský letecký dopravce Bamboo Airways zase musel kvůli poklesu poptávky v důsledku šíření koronaviru odložit o zhruba měsíc zahájení provozu linky mezi Hanojí a Prahou. Aerolinky měly začít létat mezi ČR a Vietnamem dvakrát týdně od konce března.

Koronavirus přispěl také ke krachu britské regionální letecké společnosti Flybe. Aerolinky se nedokázaly vyrovnat s prudkým poklesem poptávky po cestování kvůli koronaviru. Všechny lety byly s okamžitou platností ukončeny, oznámila společnost.

Flybe je tak jednou z prvních leteckých společností, které od vypuknutí epidemie koronaviru končí. S finančními problémy se ale potýkala už delší dobu. Firmu se podařilu zachránit před kolapsem v polovině ledna, kdy pomoc aerolinkám slíbila vláda a akcionáři souhlasili, že do ní investují více peněz. Flybe se dostyl do finančních potíží kvůli řadě událostí, včetně poklesu libry po rozhodnutí Británie opustit Evropskou unii.

Krach aerolinek nyní ohrožuje plán premiéra Borise Johnsona posílit regionální dopravní spojení. Johnson v lednu uvedl, že Flybe jsou důležité pro přepravu v Británii a vláda udělá vše co bude moci, aby aerolinkám pomohla. Aerolinky v únoru 2019 koupilo konsorcium Connect Airways, které tvoří firmy Virgin Atlantic, Stobart Group a Cyrus Capital. Skupina od té doby investovala do firmy 110 milionů liber (3,2 miliardy Kč).

Cestující, kteří měli letět s Flybe, si podle prohlášení Britského úřadu pro civilní letectví musí najít jiný způsob přepravy. Flybe provozovala více než polovinu vnitrostátních letů v Británii mimo Londýn. Měla silné postavení na letištích jako Aberdeen, Belfast, Manchester a Southampton. Svými 68 letadly ročně přepravila kolem osmi milionů cestujících, létala na 71 letišť v Británii a Evropě.

Nový typ koronaviru se od loňského prosince šíří z Číny a způsobuje onemocnění, které dostalo název Covid-19. Nakažených je už více než 90 tisíc, přes 3000 lidí nákaze podlehlo. Naprostá většina připadá na Čínu. V Asii má mnoho nakažených zejména Jižní Korea, v Evropě Itálie. V Česku je osm nakažených. Současně se ale více než 50 tisíc osob po celém světě uzdravilo.

Česko už na začátku února pozastavilo na neurčito přímé lety do Číny. Tento čtvrtek začal platit také zakáz letů z Jižní Koreje a severní Itálie do ČR.

