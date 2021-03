Suezský průplav blokuje od úterního rána obří nákladní loď, která najela na mělčinu. Ve středu se sice několik člunů snažilo plavidlo Ever Given odtáhnout z polohy napříč průplavem, loď ale stále nemůže plout a je třeba ji dostat do hlubší vody. Nehoda narušila provoz průplavu, který představuje důležitou obchodní tepnu. Doprava tu byla dočasně zastavena do doby, než se podaří loď vyprostit.