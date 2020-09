Vést dálnici D3 jinudy než Posázavím nemá smysl, sdělil Havlíček s Babišem místním

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) si stojí za tím, že nová dálnice D3 ve Středočeském kraji by měla vést přes Posázaví. Řekl to na jednání středočeských starostů v Praze. Už před týdnem trval na původní trase i premiér Andrej Babiš (ANO) na setkání s odpůrci této varianty.

Alternativní řešení v podobě zvýšení kapacity silnice I/3 by podle Havlíčka bylo sice levnější, ale vznikly by problémy mimo jiné na dálnici na D1. Z I/3 by se navíc nikdy nedala udělat dálnice, dodal ministr. Podle Havlíčka by D3 měla být hotová do roku 2028.

Premiér Babiš se počátkem září sešel s odpůrci takzvané západní varianty dálnice D3 na jih Čech a prodiskutoval s nimi možné jiné silniční alternativy k připravované dálnici. K žádným závěrům strany nedospěly, další schůzka by se měla uskutečnit v říjnu.

Premiér loni k výstavbě dálnice řekl, že o ní rozhodla vláda už před 20 lety a že nelze vyhovět všem. Obcím tehdy ale slíbil, že se jejich připomínky budou prioritně řešit. Týkat by se to mělo například vody a hluku.

"Vyjasňovali jsme si naše řešení, které požadujeme. Velice oceňujeme, že si to pan premiér chtěl nechat vysvětlit i od nás a nespoléhá se jen na své poradce nebo úředníky," uvedl předseda Alternativy středočeské D3 Roman Andres. Právě s úředníky ministerstva dopravy podle něj v minulosti při jednáních alternativa narážela na neshody. Zástupci alternativy zároveň premiérovi předali dopis se svými návrhy.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, středočeská část by měla měřit 60 kilometrů. Kritikům vadí, že povede turisticky atraktivním Posázavím. Dálnice podle nich nevyřeší dopravní problémy regionu a bude sloužit pouze tranzitní dopravě. Projektu navíc vyčítají velkou ekonomickou zátěž. Doporučují proto spíše zvýšit kapacitu silnice I/3 a vybudovat obchvaty měst.

Pod peticí Alternativy středočeské D3 je podle iniciativy podepsáno 11 obcí, 1500 občanů a šest spolků. "Bylo by pro nás nepřijatelné, aby se povolila další zátěž blízkého okolí Jesenice, protože by to vedlo k zásadnímu porušování hygienických limitů hluku a k vážnému poškození zdraví obyvatel. Navíc samotná studie pořízená pro ministerstvo dopravy prokazuje již nyní překročení ekonomické výhodnosti dálnice o desítky procent - prostě se občanům ČR nevyplatí, snad s výjimkou dodavatelských firem a zainteresovaných osob," uvedl starosta středočeské Jesenice Pavel Smutný (za STAN).

V provozu je nyní 70 kilometrů dálnice D3 mezi Meznem a Úsilným. Po dobudování by měla měřit 170 kilometrů. Ve výstavbě je úsek kolem Českých Budějovic.