"Velký krok pro budoucnost": Vláda navzdory kritice opozice schválila stavební zákon

Vláda na pondělním jednání schválila nový stavební zákon. Na Twitteru to oznámila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Schválení označila za velký krok pro budoucnost země. Zákon má řadu kritiků. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si od nové normy mimo jiné slibuje u větších projektů zkrácení průměrné délky povolování z 5,4 roku na jeden rok.

Opoziční strany v pondělí vyzvaly premiéra Andreje Babiše (ANO), aby stavební zákon z pondělního jednání vlády stáhl. Považují ho za nepřipravený a nekoncepční, řízení podle nich neurychlí.

Hlavními principy jsou podle dřívějšího vyjádření Dostálové jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání. MMR plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

Nový stavební zákon schválen vládou! Velký krok pro budoucnost naší země. Děkuji všem, kteří pomohli... — Klara Dostalova (@DostalovaK) August 24, 2020

"Stavební zákon je příliš vážná věc na to, aby se z něj dělalo politikum a někdo se na něm zviditelňoval. Nový stavební zákon obnáší tisíce hodin práce úředníků, těch nejlepších právníků a desítek dalších odborníků. Ti nejlepší experti v Legislativní radě vlády věnovali zákonu desítky hodin času, vydali řadu doporučení, které jsme do zákona dopracovali, a jejich konečný verdikt zněl, že vládě doporučují zákon schválit. Takto odbornou materii musí přece posuzovat odborníci, ne politici," sdělila Dostálová.

Stavební zákon podle ní představuje tak jako každý zákon kompromis, u kterého nikdo nebývá beze zbytku spokojený. "Obzvláště ve stavebním právu se střetávají desítky zájmů, které jdou často proti sobě, důležité je proto nedívat se na zákon jen skrze své dílčí zájmy, ale vidět ho jako celek. Jako příležitost, která nás na poli povolování staveb může vytáhnout zpět do Evropy ze společnosti afrických států," uvedla dále Dostálová.

Ministr vintra Jan Hamáček (ČSSD) při příchodu na zasedání vlády řekl, že MMR z jeho pohledu řadu připomínek k předpisu vypořádalo. "Stále zůstává přes 300 rozporů, ale stavební zákon je klíčová norma a dohodli jsme se, že to nechceme déle zdržovat," uvedl. Předpis podle něj "jde správným směrem". "Nemá cenu trávit další měsíce akademickou debatou, pojďme to poslat dál a v případě zákonodárného procesu se ten zákon dá ještě upravit," dodal. MMR je podle Hamáčka připravené úpravy zapracovat prostřednictvím komplexního pozměňovacího návrhu.

Oslovené subjekty, kterých se zákon dotýká, se v hodnocení nové normy rozcházejí. Některé jsou přes drobné výhrady spokojeny. Jiným se naopak nelíbí například redukce stavebních úřadů či přílišný rozsah zákona, poukazují i na podle nich nedostatečnou památkovou ochranu.

Podle analytiků není nový stavební zákon sice ideální, ale řízení urychlí. Velký přínos je podle nich v digitalizaci, důležitá bude odbornost úředníků na stavebních úřadech i jejich dostatečná kapacita. Podle některých budou mít někteří účastníci řízení stále až příliš silné slovo.

