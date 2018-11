První vlaky bez strojvedoucího se připravují na české koleje. Začnou na Litoměřicku

Společnost AŽD Praha a další tuzemské firmy chtějí v Česku do dvou let začít testovat autonomní vlaky bez strojvedoucího. Bezobslužné vlaky se budou zkoušet v roce 2020 na trati AŽD Čížkovice - Obrnice. Jejich provoz však zatím nepovoluje zákon, řekl mluvčí společnosti Jiří Dlabaja.

Na projektu pracuje několik českých firem, které se zabývají zabezpečením a automatizací na železnici. Vedle AŽD Praha to jsou například firmy MSV elektronika, iXperta a další.

Podle firmy by měly být autonomní vlaky schopny jezdit podle grafikonu dopravy, který zaznamenává pohyb dopravních spojů po jednotlivých trasách. Soupravy by se tak měly samy řídit, upravovat svou rychlost a řídit se podle předem nadefinované trasy.

Podle Dlabaji disponují firmy, které se na projektu podílejí, všemi potřebnými technologiemi, aby bezpečný provoz vlaků bez strojvedoucího zajistily. Autonomní provoz by podle vývojářů měl zvýšit bezpečnost a spolehlivost železniční dopravy.

Provoz bezobslužných vlaků však zatím nepovoluje česká legislativa. Vývojáři proto chtějí autonomní vlak testovat se strojvedoucím, který bude oprávněný řídit vlak. Jeho role však by měla být pouze v dozorování nad jízdou vlaku a být přípraven v případě nutnosti zasáhnout. Přímo řídit vlak by však neměl.

Zákon o drahách i jeho novela, kterou nedávno projednávala vláda, počítá pouze s bezobslužným metrem. Zákon je tak připravený pro případnou pražskou linku metra D, na které by podle současných úvah měly jezdit vozy bez řidiče. Autonomní vlaky však zákon zatím nezahrnuje.

Autonomní provoz je v současnosti tématem zejména u silniční dopravy. Samořiditelné vozy se nyní testují v řadě zemí. V budoucnu by se to mohlo týkat i České republiky, některé automobilky plánují v ČR vybudovat testovací polygony. O vybudování testovacích polygonů v minulosti uvažoval také stát nebo některá města. Například Ústí nad Labem už zadalo zpracování studie proveditelnosti. Podle odborníků by měla být autonomní vozidla běžně v provozu do deseti let.