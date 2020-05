Další obří bonus pro všechny má teď ve Škodě Auto hořkou příchuť. Přichází doba úspor

Zaměstnanci druhého největšího zaměstnavatele v zemi dostali před pár dny ve výplatě za duben 80tisícový bonus. I přesto, že se kvůli koronaviru výroba na měsíc a půl zastavila a firma čelí obrovským propadům tržeb. "U nás se dohody dodržují," říká šéf odborů Kovo Jaroslav Povšík. Zároveň však dodává, že nyní přijdou na řadu i úsporná opatření.

Bonus ve výši 80 tisíc korun hrubého ve mzdě za duben a za listopad, ale i navýšení tarifní mzdy o 5,7 procenta vyjednaly odbory s vedením Škody Auto už březnu. Tedy těsně před koronavirovou krizí.

A i když se výroba v automobilce kvůli pandemii zastavila už 18. března a odstávka trvala až do 27. dubna, na mzdách to zaměstnanci pocítili jen mírně.

"Samozřejmě částku za měsíc duben narušuje skutečnost, že kvůli snaze zabránit šíření nemoci covid-19 se výroba ve Škodě Auto zastavila, a tak téměř celý duben byli zaměstnanci doma, a to na překážce s náhradou 75 procent průměrné mzdy, což je vysoce nad rámec zákona. Do průměrné mzdy se ale započítávají i bonusy a další složky mzdy, takže se částka blíží denní mzdě," uvádí časopis Škodovácký odborář.

S variabilním bonusem 80 tisíc k dubnové mzdě tak dostala řada z více než 30 tisíc zaměstnanců na účet přes 100 tisíc korun. Průměrná hrubá mzda zaměstnance, který je odměňován na základě tarifů, činila v roce 2019 ve společnosti 53 775 korun.

"Před zhruba 12 lety jsme začínali s bonusem ve výši tří tisíc korun vypláceným dvakrát do roka. Nyní jsme na 80 tisících. Dotáhli jsme to daleko," pochvaluje si Jaroslav Povšík. Nicméně si uvědomuje, že pandemie do fungování firmy výrazně zasáhla. "U nás se ale dohody dodržují, to je skvělé," říká Povšík. Dodává ale, že nyní přijdou na řadu i úsporná opatření.

Firma má podle něj šestistupňové úsporné řešení týkající se zaměstnanců, které nyní začne využívat. "Kvůli pandemii přistupujeme zatím k prvnímu stupni a tím je zastavení nových náborů," uvádí Povšík.

Jako další přicházejí v úvahu přesun lidí na jiné pracovní místo, rekvalifikace na jinou pracovní pozici a dále neprodloužení pracovních smluv na dobu určitou. Kdyby to nestačilo, následuje program předčasných odchodů do důchodu, a to dva roky před řádným termínem, ovšem s tím, že zaměstnanci dostanou od firmy "odstupné" až 30 mezd. Posledním řešením je propouštění, ale k tomu podle šéfa odborů nedojde.

V současnosti jede výroba v závodě ve Vrchlabí na 50 procent, v Kvasinách na 60 procent a v Mladé Boleslavi na 85 až 90 procent. Výroba ovšem stále jede v pozměněném režimu a doprovází ji více než 80 hygienických opatření.

Vysoké bonusy jsou běžné i v dalších českých automobilkách či podnicích navázaných na automobilový průmysl. Na otázku Aktuálně.cz, jak se současná krize na jejich letošní výši podepíše, však odmítli zástupci nošovického Hyundai i kolínské TPCA odpovědět.

Škoda Auto loni dodala do celého světa 1,24 milionu aut. Provozuje zmíněné tři výrobní závody v Česku, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39 tisíc zaměstnanců, z toho v ČR skoro 34 tisíc lidí.