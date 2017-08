Dobrá zpráva pro zájemce o hypotéky: Další zpřísnění neprošlo, poslanci odmítli návrh ČNB

před 1 hodinou

Poslanci se rozhodli, že do konce volebního období se už nebudou zabývat novelou zákona, která měla centrální bance dát větší vliv na prodej hypoték. Nové pravomoci centrálních bankéřů bude muset znovu projednat příští vláda a schválit nový parlament.

Praha - Pro zájemce o hypotéky je to dobrá zpráva. Poslanci se už do konce volebního období nebudou zabývat novelou zákona, která měla dát České národní bance větší vliv na prodej hypoték, konkrétně ještě více omezit jejich dostupnost.

"Novela zákona o ČNB by ztížila dostupnost bydlení, zejména pak pro mladé rodiny," řekl šéf rozpočtového výboru sněmovny Václav Votava (ČSSD). Snaha ČNB se tedy vrátí na začátek: Novelu bude muset znovu projednat příští vláda a schválit nový parlament. Tvrdší pravidla tak nezačnou platit dříve než za rok.

ČNB se už delší dobu snaží docílit toho, aby si hypotéky nebralo tolik lidí. Obává se, že pokud by se současná dobrá situace ekonomiky zhoršila, někteří by začali mít vážné problémy se splácením úvěrů. Centrální banka chce mít třeba vliv na to, jak vysokou hypotéku si člověk může půjčit v závislosti na svém příjmu.

Tato omezení by ČNB navíc bankám nově nařizovala zákonem, zatímco nyní jde jen o doporučení. Těch už ČNB vydala za poslední dva roky několik (směřovala zejména k tomu, aby si lidé nemohli půjčovat na celou hodnotu nemovitosti, ale měli už našetřeno alespoň pětinu). Zájem o hypotéky tím neutlumila.

