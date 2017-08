Hypotéky o prázdninách zlevnily. Všechny banky nabízejí téměř totožné úroky

před 52 minutami

Banky nadále bojují o tržní podíly a v červenci prodávaly hypotéky klientům výhodněji než v předchozím měsíci. Růst sazeb se zastavil a průměrná sazba v červenci klesla na 2,02 procenta.

Praha - Červenec patří tradičně k chudším měsícům na nové hypotéky, a to platilo i letos. Do bank je minulý měsíc přišlo podepsat celkem 7213 klientů, což je o 3609 méně než v červnu. Stejně tak poklesly i objemy nově sjednaných hypoték. V letošním sedmém měsíci banky na nich rozpůjčovaly 14,578 miliardy korun. V červnu to bylo 22,206 miliardy korun.

Současně ale červenec přinesl překvapení - klienti hypotéky v průměru získávali výhodněji než v předchozím měsíci a tím se zastavil trend růstu sazeb, který trval od začátku letošního roku.

Podle ukazatele Fincentrum Hypoindex, který data každý měsíc zveřejňuje na základě údajů od jednotlivých bank, průměrná sazba hypoték v červenci činila 2,02 procenta. V červnu byl průměrný úrok 2,04 procenta. Rekordní minimum 1,77 procenta zaznamenaly průměrné sazby v listopadu a prosinci loňského roku.

"Mezi bankami pokračuje velmi silný boj o tržní podíly. Rozdíly mezi sazbami, za které banky klientům hypotéky poskytovaly v červenci, byly proto minimální, a to jen o 0,05 procentního bodu. Takové sblížení reálně poskytovaných sazeb na hypotékách zažíváme prvně. Je to unikátní situace pro klienty," říká Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Podle něj si všechny banky velmi hlídají, aby se svou nabídkou byly konkurenceschopné. "Nabídkové sazby v bankách se můžou trochu lišit, běžně však banky klientům srovnávají sazby s lepší nabídkou konkurence a klienti kvůli výhodnější hypotéce nemusí obíhat více peněžních domů," tvrdí Rajdl.

Banky v červenci poskytly i méně hypoték v meziročním srovnání. Podle Rajdla ale nejde o důsledek doporučení ČNB, která je před dvěma měsíci ještě přitvrdila. ČNB požaduje, aby banky přísněji posuzovaly příjem každého, kdo bude chtít půjčit na byt, a zároveň zamezily tomu, že si na chybějící vlastní prostředky žadatel o hypotéku půjčí jinde.

"Banky ještě stále umožňují dofinancování dalším úvěrem od jiné finanční skupiny. Důvodem meziročního propadu objemu hypoték však není pokles zájmu o hypotéky. Spíš jde o odraz toho, že na trhu není dostatek vhodných nemovitostí ke koupi a nabízené byty jsou už tak drahé, že si mnozí na ně půjčit vzhledem ke svým příjmům ani nemůžou," dodal Rajdl.

I tak ale dosavadní výsledek hypotečního trhu předčil původní očekávání analytiků i bankéřů, kteří odhadovali, že letošní zájem nepřekoná loňský rekordní rok.

Za prvních sedm měsíců banky podle Hypoindexu poskytly hypotéku celkem 65 390 klientům v celkovém objemu 133,131 miliardy korun. To je v počtu hypoték o čtyři procenta víc a v objemu půjčených peněz dokonce o 9,2 procenta víc než ve stejném období loni. Za celý loňský rok banky na nových hypotékách podle statistiky Hypoindexu poskytly 225,81 miliardy korun. Překonání loňského rekordu pro analytiky ale nadále zůstává velkým otazníkem.

Nejde jen o zmíněný nedostatek vhodných nemovitostí, na které by zájemci vzhledem ke svým příjmů dosáhl. Objemy hypoték nemusí růst i proto, že banky pod tlakem ČNB začnou vyžadovat, aby na koupi bytu lidé skutečně měli vlastní úspory. Samotné sazby podle analytiků zatím zájem o hypotéky zchlazovat nebudou, i když trh čeká, že s podzimem zřejmě dojde k jejich zvýšení.

"V bankách se teď debatuje o zdražení hypoték v reakci na zvýšení základní sazby ČNB, ke které došlo začátkem srpna. Očekávám, že v září současné nabídkové sazby bank vzrostou o 0,2 až 0,3 procenta. Nikdo ale nechce být tím prvním, kdo to udělá, aby nedopadl jako Komerční banka, která v závěru roku hypotéky jako první zdražila a přišla tím o tržní podíl. Kromě toho některé banky můžou přijít na podzim s akčními nabídkami, takže ve výsledku ten růst sazeb může být v podstatě minimální," říká Libor Ostatek, šéf společnosti Golem Finance, který hypoteční trh dlouhodobě sleduje.

Bankovní rada ČNB tento měsíc zvedla dvoutýdenní repo sazbu, od které se odvíjejí sazby úvěrů v bankách, z 0,05 procenta na 0,25 procenta. Z vyjádření některých bank následně vyplynulo, že jde o signál budoucího růstu sazeb hypoték, avšak k bezprostřední reakci zatím nepřikročily.