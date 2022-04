Máš dluh, zaplať hned, anebo odstav auto. Nová pravidla se podle celníků osvědčila

Od ledna mají policisté a celníci novou pravomoc. Mohou řidičům odstavit auto a dát na něj botičku nebo sebrat značky, pokud se při silniční kontrole zjistí, že mají nezaplacené dluhy za dopravní přestupky. Nová pravidla si po čtvrt roce platnosti pochvalují nejen celníci, ale i experti na dluhy či exekuce. Splácení pokut se navíc pěkně “rozhýbalo”.

Zhruba třicet odstavených aut, z toho dvě nasazené botičky, zbytek odebrané registrační značky (dřívější SPZ). A tisíce zaplacených starých pokut za dopravní přestupky. To je čtvrtletní bilance nového nástroje, který celníci, policisté i strážníci dostali do rukou novelou zákona o policii od ledna letošního roku.

Pokud při kontrole vozidla zjistí, že řidič nebo provozovatel vozidla nezaplatil splatnou pravomocně uloženou pokutu za takzvané dopravní delikty, požádají na místě kontroly o její uhrazení. V případě, že řidič odmítne, odstaví mu vozidlo a seberou mu značky, anebo mu nasadí botičku.

Po uhrazení dluhu dostane řidič značky zpátky, za vrácení registrační značky nebo sundání botičky neplatí.

"Většina řidičů, přes osmdesát procent, raději zaplatí, než aby o vozidlo přišla," říká Hana Prudičová, tisková mluvčí Generálního ředitelství cel, podle níž mohou řidiči platit v hotovosti i kartou přes terminál.

Tvrdí, že už na konci loňského roku, těsně před platností novely zákona, se splácení pokut výrazně "rozhýbalo". Zdůvodňuje to právě novými pravidly, kterých se lidé pravděpodobně obávali, a tak své závazky raději uhradili.

A to bylo přesně cílem nařízení - zlepšit dlouhodobě nedostatečnou vymahatelnost pravomocně uložených pokut. Nejčastěji za jízdu na červenou, za překročenou rychlost nebo špatné parkování. Češi na těchto pokutách dluží miliony korun a před platností nového nařízení se podařilo každoročně vyřídit jen asi 40 procent z nich.

Nástroj přitom chválí i odborníci na dluhovou problematiku. Podle nich se i takto předchází vzniku exekucí. "Podle mě je to správný nástroj, který funguje v řadě dalších zemí. V praxi to znamená, že jsou řidiči motivováni k vyrovnání svých závazků, čímž se snižuje šance, že budou muset být vymáhány exekučně. A tím pádem se nedostanou do dluhové spirály," uvádí Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení.

Ověřit si, zda nemáte nějaký dluh, je možné na webové stránce Celní správy ČR, a to přes datovou schránku nebo Identitu občana. K dispozici je také aplikace s názvem Nedlužím státu, která lidem pomáhá pátrat po jejich závazcích. Umožňuje nejen dluh ověřit, ale přímo jej řešit.