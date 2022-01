Účet, který se nepovedl. Nové konto chráněné před exekutory je zralé na novelizaci

Nepovedl se - je složitý, těžkopádný a nemá o něj téměř nikdo zájem. Tak mluví banky o chráněném účtu, který měl dlužníkům "ohlídat" nezabavitelný příjem. Po půl roce si ho založilo pár stovek lidí. Účet, na který měl být exekutor krátký, tak podle odborníků musí být novelizován.

V exekuci je zhruba 750 tisíc Čechů. Většina z nich žije s hotovostí po kapsách. Klasické bankovní účty dlužníci nechtějí, protože ty jim mohou exekutoři obstavit. Pomoci jim měl chráněný účet. Jde o novinku z loňského července, která má zajistit, že nepřijdou o část příjmů, kterou zákon označuje za nezabavitelnou nebo exekučně nepostižitelnou. Exekutor na tyto prostředky nedosáhne.

Mělo jít o žádaný zlepšovák a řada odborníků, kteří pracují s dlužníky, myšlenku chráněného účtu podporovala. Po půl roce existence je ale pro všechny velkým zklamáním. Založení účtu je totiž v praxi tak komplikované, že téměř každého zájemce odradí.

"V situaci vysokého počtu dlužníků banky evidují jen stovky chráněných účtů. Bude třeba přistoupit k odstranění složitosti, těžkopádnosti a formalismu stávající právní úpravy její novelizací," vyzvala Česká bankovní asociace.

Jednotlivé banky s prohlášením asociace souzní. "O chráněné účty skutečně evidujeme jen minimální zájem. Od jejich zavedení v létě loňského roku o něj do nynějška zažádal jen velmi nízký počet zájemců. Doporučení asociace má v tomto ohledu naši podporu," uvedla mluvčí Moneta Money Bank Zuzana Filipová.

Podobně reagovala mluvčí Creditas Lucie Brunclíková: "Souhlasíme, že nastavení chráněných účtů je velmi komplikované a zjednodušení by mu prospělo. V současnosti vedeme přesně jeden chráněný účet," uvedla.

V Air Bank se počet chráněných účtů blíží čtyřicítce. "Ze zkušeností našich klientů víme, že pro ně někdy může být složitá orientace v tom, kdy a kde je potřeba si obstarat jaké dokumenty, abychom mohli chráněný účet založit tak, jak vyžaduje zákon," řekl Roman Macháček z tiskového oddělení této banky.

Také podle Michala Teubnera z Komerční banky by zjednodušení procesu bezpochyby klientům přístup k účtu ulehčilo. "Počet zřízených chráněných účtů je nízký. Nadále platí, že zájemci obvykle nemají od soudu či exekutora potřebné doklady, kterými potvrzují, že jim chráněný účet můžeme založit," uvádí Teubner.

I ostatní banky na dotaz Aktuálně.cz uvedly, že založily zatím jen minimum těchto speciálních účtů. Například dvě největší banky - Česká spořitelna a ČSOB - jich mají 35 a 30. Asi "nejúspěšnější" je mBank, která uvedla, že má vyšší desítky chráněných účtů.

K chráněnému účtu musí být ještě jeden účet

Kde je problém? Podmínkou pro zřízení chráněného účtu je, že dlužník už má u stejné banky, kde o chráněný účet žádá, klasický bankovní účet zablokovaný exekutorem. Pokud dlužník žádný bankovní účet nemá, musí si ho nejprve založit a požádat exekutora, aby ho obstavil. Tento proces může trvat i několik týdnů.

Další podmínkou je, aby bylo bance, ve které má dlužník obstavený běžný účet, soudem doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu dlužníka.

Dále musí dlužník oslovit toho, kdo mu vyplácí příjem, tedy zaměstnavatele, případně sociální správu kvůli starobnímu důchodu. Ti musí vyplnit speciální formulář, který dlužník zašle exekutorovi, aby možnost chráněného účtu potvrdil. Exekutor pošle bance informace, kolik činí chráněné příjmy dlužníka včetně například výživného či dávek sociální podpory. Teprve pak může chráněný účet vzniknout.

Chráněný účet má také jen omezené možnosti. Nelze na něj vkládat hotovost ani na něj posílat jiné platby než ty, o kterých mluví zákon.

Podle Radka Hábla, šéfa Institutu prevence a řešení předlužení, je chráněný účet dobrou myšlenkou a měl fungovat už dávno. Souhlasí ale s tím, že problém je v tom, v jaké podobě byl přijat.

"Sněmovna bohužel schválila verzi chráněného účtu, ve které je proces jeho zakládání velmi složitý a rizikový. Společně s dalšími organizacemi jsme upozorňovali, že to bude velkou překážkou a o chráněný účet tak nebude zájem. Aktuální situace tomu odpovídá. Řešení spočívá v přijetí verze, kterou již dříve navrhl Senát a ve které je založení chráněného účtu výrazně jednodušší a pro klienty nerizikové," uvedl Hábl.

Kritizovanou právní úpravu navrhli poslanci Patrik Nacher (ANO) a Kateřina Valachová (ČSSD). Senát sice navrhl několik změn - zjednodušení, ve sněmovně ale nebyly přijaty.

"Udělali jsme tehdy chybu, že jsme nepřijali senátní návrh. Mrzí mě, že je o chráněný účet tak malý zájem. Novela zákona je nutná, takže se budu snažit zákon upravit co nejdříve a navrhnout ve zrychleném schvalovacím procesu novelu zákona, která by založení účtu zjednodušila," uvedl pro Aktuálně.cz Patrik Nacher. Trvat to může několik měsíců.