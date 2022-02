Exekucí je stále víc a víc. Nabalují se na dlužníky jako sněhová koule, říká odborník

Počet lidí v exekuci se sice loni snížil, ovšem nově zahájených exekučních řízení naopak přibylo. Znamená to, že lidé, kteří už dříve měli potíže splácet, se do dluhových pastí dostávají ještě hlouběji. Zadluženému Česku můžou podle odborníků pomoci mimořádné akce, jednodušší čerpání státních příspěvků a také změna insolvenčního zákona, která se ovšem protahuje.

V loňském roce bylo zahájeno o 28 tisíc exekučních řízení více než v roce 2020. To představuje meziroční nárůst 6,8 procenta. Loni tak začalo 445 618 exekucí a jejich celkový počet se už vyšplhal na 4,58 milionu. Nárůst hlásí celé Česko s výjimkou oblasti severní Moravy, ukazují data ministerstva spravedlnosti z okresních soudů.

Počet dlužníků loni ovšem paradoxně klesl o osm tisíc na 712 tisíc. Znamená to, že oproti roku 2020 vzrostl průměrný počet exekucí na osobu ze šesti na 6,4.

"Za loňský rok zaznamenala nejvyšší procentní nárůst oblast východních Čech. Tam 41 810 nových řízení oproti 36 099 v roce 2020 představuje růst o 15,8 procenta. Na severní Moravě naopak změna z předloňských 73 485 exekucí na loňských 73 230 představuje pokles 0,3 procenta," komentuje za Institut prevence a řešení předlužení Radek Hábl, který je také autorem Mapy exekucí.

V oblasti jižních Čech jde o nárůst 12,8 procenta, na jižní Moravě 11,1 procenta, v západních Čechách 9,6 procenta, ve středních Čechách osm procent. Nejnižší nárůsty pak připadají severním Čechám s 5,3 procenta a Praze s 2,7 procenta.

V kontrastu nepříznivých čísel o počtu exekucí je pozitivní, že loni poklesl počet nezletilých dlužníků.

"Zatímco na konci roku 2020 jich ještě bylo 2220, letos se jich s dluhy potýká jen 1723, tedy o 497 méně. To je velmi pozitivní trend, který se dá připisovat veřejnému tlaku na věřitele, kteří takové exekuce vedli, relevantní judikatuře a v neposlední řadě také změně občanského zákoníku. Ať už jsou důvody jakékoliv, je jasné, že dochází k poměrně rychlému zastavování exekucí vůči nezletilým. Pokles o 23 % je bezpochyby dokladem toho, že se situace začíná vyvíjet správným směrem," uvedl ke statistikám exekucí prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík.



S tím koresponduje i změna profilu průměrného dlužníka. Nyní je jím muž (v 58 % případů), kterému je 46 let.

Už před rokem experti upozorňovali, že následky koronavirové krize se na exekucích teprve ukážou. "Uvedená čísla naznačují, že k tomu začíná pomalu docházet. Počet osob, které mají deset a více exekucí najednou, se zvýšil ze 157 tisíc na 168 tisíc. Znamená to, že lidé, kteří už dříve měli potíže splácet, se do dluhových pastí dostávají ještě hlouběji," komentuje Hábl.

Expert na dluhovou problematiku z organizace Člověk v tísni Daniel Hůle to přirovnává k neustále se nabalující sněhové kouli. "Lidem s exekucemi se zatím nedaří podat pomocnou ruku. A tak se dostávají do dalších a dalších dluhů. Řeší vlastně jen to, co musí zaplatit a co už nezaplatí, a řetězí chyby," říká Hůle.

V souvislosti s energetickou krizí, vysokou inflací, tedy zdražováním a rostoucími úrokovými sazbami, které výrazně zdraží i stávající hypotéky, je podle expertů důležité rychle přijmout opatření, která negativní dopady zmírní.

Jednodušší příspěvek na bydlení a kratší insolvenční řízení

Podle Radka Hábla se jedná například o zjednodušení administrativy u nároku na příspěvek na bydlení a u mimořádné okamžité pomoci. Ačkoliv by se měl příspěvek na bydlení letos po navýšení normativů dostat k většímu počtu žadatelů, čerpat by ho letos mohlo až 300 tisíc lidí, problém vidí experti právě v náročném "papírování" u žádostí, které by mohlo řadu lidí odradit.

Podle sociologa Daniela Prokopa ze společnosti PAQ Research by bylo dobré u tohoto příspěvku udělat dočasně jakýsi covidový režim, kdy by stačilo poslat žádost elektronicky a úřad by ho žadatelům přiznal.

‼️ 11 stran ‼️



Tolik jich musí vyplnit chudý senior žádající o Příspěvek na bydlení



Pandemie byrokracie nastala v roce 2018 jako obrana před zneužívači



Pane ministře @MJureka:

Zjednodušte žádosti

Počítejte poslední 3 měsíce, ne kvartál

Náklady chtějte 1/rok, ne 4/rok



Prosím pic.twitter.com/5wSQY9aePr — daniel hule (@DanielHule) January 30, 2022

"Vysoký počet osob v exekucích má dalekosáhlé ekonomické a sociální dopady. Čím dříve dostaneme tyto lidi z pastí exekucí, tím dříve maximalizujeme jejich ekonomický potenciál a to ve výsledku prospěje celé společnosti," říká Radek Hábl.

Pomoci by měla i novela insolvenčního zákona podle evropské směrnice, která by měla zkrátit dobu oddlužení z pěti na tři roky. V roce 2020 požádalo o insolvenční řízení 115 tisíc lidí, za loňský rok čísla zatím nejsou známá, ale podle expertů se budou pohybovat opět kolem zhruba sto tisíc lidí.

Zkrácení řízení by přilákalo více lidí. Nyní se totiž dlužníkům do oddlužení moc nechce, protože jim zbývá méně peněz, než když mají exekuci, uvedením jejich jména v insolvenčním rejstříku ztrácejí soukromí a do poslední chvíle netuší, zda jim soud oddlužení schválí.

Problém je, že novela insolvenčního zákona měla být podle unijních pravidel přijata minulý rok, Česko ale požádalo o roční odklad. "Měla by tak být přijata do července letošního roku, ale podle mého názoru není šance to stihnout. Odhaduji, že začne platit až v červenci roku 2023. Bude k tomu ještě velká politická diskuse a politici letos dají přednost novele milostivého léta, které by se mělo zopakovat letos v září," uvedl Daniel Hůle.

Podle něj právě milostivé léto a změna podmínek u insolvencí pomůže lidem s vícečetnými exekucemi. Milostivé léto skončilo 28. ledna. Dlužníci měli možnost po dobu tří měsíců zbavit se dluhů u veřejnoprávních institucí.

Zatím nejsou k dispozici čísla, kolik lidí tuto oddlužovací akci využilo, odhaduje se, že několik desítek tisíc. Pokračování milostivého léta by se mělo rozšířit i na soukromé firmy tak, aby se dluhů zbavilo po uhrazení jistiny a určité pevně stanovené částky exekutorovi co nejvíce lidí.

Desítky tisíc dlužníků by se letos také mohly zbavit takzvaných marných exekucí s jistinou do 1500 korun, které exekutoři musí podle novely exekučního řádu zastavovat od začátku ledna 2022. Jedná se především o dluhy na jízdném, kterých je možná i několik stovek tisíc.