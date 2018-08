Průlom: Děti Země a ŘSD uzavřely dohodu. Stavba blokovaného úseku D11 může začít

Sdružení Děti Země se zavázalo, že rozklad proti stavebnímu povolení stáhne. ŘSD na oplátku zajistí ochranu dřevin a obojživelníků v okolí stavby.

Praha - Osmikilometrový úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem by se měl začít stavět 2. října. Na setkání s novináři to řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa.

ŘSD ve středu uzavřelo kompromisní dohodu s občanským sdružením Děti Země, které koncem července podalo rozklad proti stavebnímu povolení. Nyní se zavázalo, že ho do týdne stáhne.

"Máme v plánu předat staveniště co nejrychleji. Myslíme, že 2. října bychom ho měli mít předáno. A pak můžeme zahájit prvotní práce. Jednak se začne odvážet zemina po archeologickém průzkumu, v některých částech je ještě potřeba doměřit terén. Následně připravíme realizační dokumentaci stavby, a tak dále," uvedl Kroupa.

Podle předsedy Dětí Země Miroslava Patrika je zájmem sdružení bdít nad některými velkými stavbami, které negativně ovlivní životní prostředí. "Chceme, aby byly schvalovány podle zákona a s ohledem na ochranu přírody s účastí veřejnosti při rozhodování. Vážíme si proto vstřícného postoje ŘSD. A bude-li to možné, lze takto postupovat také u dalších staveb, jejichž povolování se aktivně účastníme," doplnil Patrik.

Součástí dohody je například to, že během výstavby bude technickými opatřeními zajištěna ochrana dřevin a porostů zeleně v nejbližším okolí stavby, které nejsou určené ke kácení. Za účasti ekologického dozoru, ke kterému byla vybrána firma NaturaServis, by měli být také ochráněni obojživelníci a plazi. "Ti budou chráněni před vstupem na staveniště dočasnými bariérami, které budou osazeny odchytovými nádobami," píše se v dohodě.

ŘSD bude také pravidelně měřit hlučnost na staveništi. Do dvou let od zahájení výstavby ŘSD také vypracuje projekt náhradní výsadby dřevin.

"Všechny podmínky, které jsme dávali dohromady, jsou smysluplné. A myslím, že je správně, že je ŘSD vyslyšelo. Spoustu věcí už děláme, teď je rozdíl v tom, že jsme je dali na papír. Pokud i do budoucna bude možná diskuse a budeme hledat kompromisy, aby se stavěly dálnice, šetřili jsme lidské životy s tím, abychom co nejméně poškozovali životní prostředí, tak si myslím, že je to správná cesta a chceme po ní jít i nadále," uvedl dále Kroupa.

Úsek D11 mezi Hradcem Králové a Předměřicemi má od června nepravomocné stavební povolení, které sdružení Děti Země napadlo podáním rozkladu. V něm se ekologičtí aktivisté domáhali prozkoumání 21 stanovisek příslušných úřadů k dostavbě dálnice. Měli výhrady například k navrženým protihlukovým opatřením či ochraně dřevin.

Úsek D11 z Hradce Králové do Předměřic navazuje na konec dálnice v krajském městě. Na další úsek Předměřice nad Labem - Smiřice silničáři pravomocné stavební povolení už mají a úsek Smiřice - Jaroměř začalo ŘSD stavět na jaře.

Dálnice D11 z Prahy na polské hranice se začala stavět v roce 1978 a zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových necelých 91 kilometrů. Od loňského srpna dálnice končí na okraji Hradce Králové sjezdem do městské části Kukleny. V Královci u Trutnova se má D11 napojit na budovanou polskou silnici S3.