Přes 400 milionů korun si z covidových programů MPO rozdělily čtyři firmy

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na Twitteru nepřímo potvrdil, že vláda plánuje zrušit navýšení plateb za státní pojištěnce. Kvalitu ani dostupnost zdravotní péče to podle něj neohrozí. Od ledna stát platí do systému veřejného zdravotního pojištění za zhruba šest milionů lidí, například seniorů, dětí nebo nezaměstnaných, 1960 korun měsíčně. Proti loňskému roku je to o 200 korun víc.

"Vážím si nasazení všech zdravotníků. Během pandemie zvládli neuvěřitelnou pracovní zátěž. Chtěl bych je ujistit, že zrušením navýšení plateb na státní pojištěnce, které v létě populisticky schválila předchozí vláda, neohrozíme kvalitu ani dostupnost zdravotní péče," napsal Válek.

Zdravotnické odbory kritizovaly, že vláda chce od dubna platby za státní pojištěnce znovu snížit na loňskou úroveň. Umožnilo by jí to v rozpočtu pro letošní rok ušetřit zhruba 10,8 milionu korun.