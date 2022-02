Lidé si odvykli chodit do hospod, tvrdí restauratéři. Nabídnuté náhrady jsou jim málo

Od příští středy se opět otevřou restaurace i pro neočkované, kteří je ani s negativním testem nesměli kvůli šíření epidemie navštěvovat od konce loňského listopadu. Podle zástupců gastronomie opatření podnikům velmi ublížilo, byť do restaurací smí lidé s očkováním, kterých je v Česku přes 63 procent. Vstup mají povolený rovněž ti, kteří covid prodělali v uplynulém půlroce.

Výkonná ředitelka Asociace restauratérů APRON Kateřina Holnová argumentuje tím, že někteří lidé si od zavedení povinnosti prokázat bezinfekčnost odvykli do restauračních zařízení chodit.

"Tento typ výdaje škrtli ze svého rozpočtu, protože to omezení trvalo poměrně dlouhou dobu," vysvětlila pro online deník Aktuálně.cz Holnová. Podle ní je negativní dopad zřejmý, byť každá restaurace je na tom trochu jinak.

Nařízení, podle kterého do gastronomických zařízení i dalších služeb mohou jen lidé s dokončeným očkováním nebo ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali koronavirus, platí od 22. listopadu. Předtím, od prvního listopadu, podniky směly obsloužit i neočkované zákazníky, kteří se prokázali platným negativním testem.

Tuto středu premiér Petr Fiala (ODS) oznámil, že vláda od 9. února povinnost prokázat se očkováním nebo prodělanou nemocí ruší. Týká se to návštěv restaurací i dalších služeb nebo akcí.

Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek nevidí potíž v tom, že personál restaurací musel hosty při příchodu kontrolovat. Chyba je podle něj v tom, že část obyvatel má do restaurace vstup zcela zakázaný.

V Česku je přitom v současné době podle dat ministerstva zdravotnictví očkováno proti covidu asi 63 procent populace. Řada lidí také v posledních měsících nemoc prodělala a mohou se tedy prokázat tímto, ať už očkování mají, nebo ne. Jak navíc vyplynulo z listopadového zjištění ČTK, zdaleka ne všechny podniky certifikáty kontrolují. Data, kolik zařízení opatření dodržuje, ale nejsou k dispozici.

Stárek přesto kvůli povinnosti prokázat bezinfekčnost hovoří o dvoutřetinovém odlivu zákazníků. Propad návštěvnosti podle něj způsobilo také to, že do podniků přestaly chodit větší skupiny lidí, mezi nimiž někteří očkování nemají. Ve velkém se podle Stárka rušily firemní akce, podniky totiž také musely mít od konce listopadu do 26. prosince otevřeno jen do 22:00.

"Většina firemních akcí v prosinci odpadla. Vláda zakázala také adventní trhy, za kterými sem jezdili i cizinci. Naopak třeba v Polsku fungovaly, takže tam za nimi vyrazili i čeští turisté," argumentuje Stárek.

Kompenzace pro trhovce i restaurace

Nový ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) tento týden představil návrh kompenzací pro podnikatele, kteří přišli kvůli koronavirovým omezením o tržby. Peníze mají jít třeba právě trhovcům nebo restauratérům.

Vláda chce na pomoc podnikatelům vydat do tří miliard korun. Nárok na podporu budou mít ti, kterým ve druhém pololetí loňského roku klesly tržby o 50 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Maximálně budou moci dostat od 500 tisíc do 1,5 milionu korun v závislosti na odvětví. Ve čtvrtek Síkela jednal o kompenzacích s profesními svazy, náhrady chce schválit příští týden.

Podle Stárka z Asociace hotelů a restaurací je výše vládních kompenzací nízká. "Když dáte 500 tisíc nějaké malé restauraci, tak pro ni taková částka možná bude adekvátní. Pokud ale hovoříme třeba o ubytovacích zařízeních, tak jim takové peníze nebudou stačit," domnívá se. Podle něj stačilo upravit stávající programy pomoci, které připravila předchozí vláda.

Někteří odborníci ale naopak vnímají jako pozitivní, že nový kabinet přišel s vlastními návrhy. "V představeném návrhu kompenzací se odráží zásadní rozdíl v přístupu této vlády proti vládě Andreje Babiše. Souhlasím, že je fér kompenzovat ztráty podnikatelů, které vznikly rozhodnutím vlády na poslední chvíli, jako třeba zákaz vánočních trhů. Zatímco Babišova vláda rozdávala veřejné prostředky plnými hrstmi, Fialova vláda jde na věc selektivněji a více omezuje i maximální částku k vyplacení jednomu subjektu," domnívá se ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Princip podpory Sobíšek pokládá za správný. "Peníze nerostou na stromech. Kompenzace všem a v plné výši by byly transferem na úkor budoucích výplat státem, a to včetně důchodů a sociálních dávek," doplňuje.

Tržby v zimě jsou vždycky špatné

Restaurace zároveň upozorňují, že tržby jsou nízké i v novém roce. Leden a únor ale bývají v gastronomii obecně nejslabší měsíce. "Z našeho prvotního zjištění vyplývá, že lednové tržby zůstávají na stejné úrovni jako prosincové," uvedl Petr Menclík, ředitel společnosti Dotykačka, jejíž pokladní systém využívá čtvrtina gastronomických zařízení.

Podobně hovoří i mluvčí provozovatele pokladních systémů pro restaurace Storyous Jana Kohoutová. Podle ní se zároveň podniky potýkají s výpadkem personálu kvůli aktuálně vysoké virové náloži ve společnosti a nařízeným karanténám. "Není neobvyklé, že za nemocné číšníky a další personál zaskakuje majitel nebo že podnik musí dvousměnný provoz nahradit jednosměnným a omezit otevírací dobu, protože zkrátka nemá lidi," popisuje Kohoutová.

Podle Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podniků a živnostníků je to komplikace hlavně pro podniky, které mají pouze jednu provozovnu. "Případy, kdy podniky kvůli nemocnému personálu musely zavřít, jsem zaznamenal. Nejde ale o nic masového, že by byla zavřená půlka trhu," dodává s tím, že sám má vlastní zkušenost z podniku, v němž je společníkem.

Určité komplikace v současné době připouští i některé podniky, přestože je zvládají řešit. Například táborský podnik Kafé Knihy Jednota musel v lednu zavřít na jeden den. "Byla to spíš specifická situace. Máme dva podniky a sešlo se to v momentě, kdy jsme museli naše zdravé síly přesunout do obchodu, kde máme čerstvé suroviny, které se kazí," uvádí spolumajitelka kavárny Magdaléna Čulík Simonová. "Museli jsme tedy prodávat tam. Od té doby jsme ale všichni karanténami prošli, takže doufáme, že už bude všechno v pořádku," dodává.

"Samozřejmě jsme měli pozitivní záchyty, ale zatím se nám naštěstí vždycky podařilo sehnat za dané pracovníky náhradu díky tomu, že máme hodně personálu," říká provozní kavárny Cafedu v Praze Adam Pejsar. "Pro případ, že už by se to takhle vyřešit nepovedlo, máme připravený scénář, například že bychom zavřeli jedno patro kavárny nebo bychom dávali objednávky jen s sebou," popisuje.

Také manažerka tří pražských kaváren Zuzana Petrusová popisuje, že situaci zatím zvládají. "Různě se střídáme. Provozujeme tři podniky a personál je schopný rotovat, takže tam, kde chybí, díru dokážeme vyplnit. Nedošlo na to, že bychom museli omezit kapacitu nebo zavřít. Ale celá ta situace s koronavirem se nás samozřejmě dost dotýká," uvádí za podniky Můj šálek kávy, Místo a Espresso bar.