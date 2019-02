Česko-polská obchodní válka je na spadnutí. Poláky by poškodila více, hrozí zásah EU

České kontroly veškerého dováženého hovězího masa z Polska, polské výhrůžky o recipročních kontrolách kvality českého piva. Do toho výzvy českého ministra, aby Češi nekupovali polské maso, a výkřiky jeho polského protějšku o tom, že Češi "zešíleli". Situace mezi oběma zeměmi je napjatá. Podle agrárního analytika Petra Havla se zatím jedná spíše o psychologický nátlak. Samotnou nepřiměřenou pozornost, která se kauze na obou stranách hranice věnuje, však podle něj za jistý druh obchodní války už považovat lze.

Česká policie začala už od středy více kontrolovat kamiony dovážející z Polska zboží "podléhající rychlé zkáze". Součinnost veterinární správě poskytují také celníci.

Příjemci polského baleného i nebaleného hovězího masa ho musí nechat vyšetřit v akreditované laboratoři na bakterie salmonely. Žádnou zásilku nesmějí uvést na trh dříve, než dostanou vyhovující výsledky. Za porušení jim bude hrozit dvoumilionová pokuta. Pokud budou výsledky nevyhovující, musí okamžitě informovat veterináře.

Kontroly zdravotní nezávadnosti polského hovězího jsou podle ministra zemědělství Miroslava Tomana nezbytné. Česko podle něj nadále nedůvěřuje polskému systému dozoru nad potravinami. "Kontroly jsou nestandardní. Salmonela se občas objevuje buď v testech potravin, nebo v rutinních kontrolách, nejen u polské produkce," uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz agrární analytik Petr Havel.

Polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski tvrdě zareagoval na české rozhodnutí o zahájení kontrol veškerého dováženého masa z Polska. Uvedl, že se jeho země nenechá vydírat, a zvažuje reciproční kontroly českého piva. Nehrozí podle vás začátek česko-polské obchodní války?

Myslím, že polský ministr svůj výrok nemyslí úplně vážně, jde spíše o určitý druh psychologického nátlaku, protože kauza polského hovězího není první, kdy se problémům polské produkce v naší zemi věnují politici i novináři více než jiným kauzám. To lze za jistý druh obchodní války považovat a současná kauza je vlastně jen dalším článkem v řetězci událostí z minulosti.

Je ale třeba dodat, že Poláci si za to mohou částečně sami, protože různá pochybení prostě z jejich strany nastávala, a vzhledem k tomu, že informace o možných problémech nebyly z polské strany poskytnuty ani nyní, ani v minulosti jasně, operativně a včas, vytváří se tím prostor pro reakci české strany, byť často neadekvátní.

Jsou kontroly veškerého dovozu z určité země po objevení jedné dodávky masa se salmonelou standardní?

Samozřejmě že ne, salmonela se občas objevuje buď v testech potravin, nebo v rutinních kontrolách, nejen u polské produkce.

Salmonela z Polska Ze zhruba 700 kilogramů polského masa se salmonelou se ho zpracovalo do tepelně upravených pokrmů nebo potravin nebo se dále dohledává přibližně 133 kilogramů. Z toho více než polovina se ho snědla na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Zpracovalo se ho tak přes 117 kilogramů. Zatím není nalezených 15,5 kilogramu masa z distribučního centra Makra v Kozomíně. Přes 40 kilogramů putovalo na Slovensko. Maso mělo podle veterinářů projít tepelnou úpravou, lidem by tak nemoc neměla hrozit. "Slova polského ministra, že problém zveličujeme, považuji za snahu odvrátit pozornost od skutečného problému. Už před třemi týdny jsem jej upozornil, že přetrvává naše nedůvěra v polský systém dozoru nad potravinami a jsme připraveni přijmout v případě nutnosti další opatření. Pokud se na náš trh dostalo sedm set kilo masa s nebezpečnou salmonelou, bylo jasné, že musíme reagovat," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.

A jsou tyto uvedené kroky v souladu s pravidly jednotného trhu EU?

V souladu by bylo informovat spotřebitele (to se stalo), zlikvidovat příslušnou rizikovou zásilku (to se stalo) a případně dočasně zvýšit četnost kontrol určitých produktů, zde tedy polského hovězího masa. To se ale nestalo, přijatá mimořádná veterinární opatření počítají s kontrolami a testy veškerého polského hovězího před uvedením do oběhu a to je nadstandardní.

Nehrozí tak od orgánů EU postih české strany za omezování volného trhu?

Na reakci EU si musíme ještě počkat, myslím ale, že EU by reagovala až poté, co by si na postup ČR někdo oficiálně stěžoval. Pokud ke stížnosti dojde, nelze takový postup EU vyloučit.

Jaký je váš názor na motivaci ministra zemědělství Miroslava Tomana tvrdě útočit na polské potravináře?

Nejsem přesvědčen o tom, že iniciátorem a aktivátorem této kauzy je právě ministr Toman. Jednak podnikají jeho příbuzní také v potravinářství a rozdmýchávání kauzy by mohlo negativně dopadnout v rámci nějakých odvetných opatření i na ně a jednak se příbuzní ministra neangažují v komoditě hovězí maso.

Spíše za tím cítím tlak jiných výrobců v ČR, kteří vedou (nejen) s Polskem konkurenční boj o tuzemský, ale i evropský trh. Kromě toho zapadá kauza polského hovězího do kampaní odpůrců stravy a produkce komodit živočišného původu.

Pokud by Poláci skutečně přistoupili ke kontrolám parametrů českého piva, ohrozilo by to podle vás vývoz pivovarů do Polska?

Samozřejmě ano, nicméně naše pivovary exportují do celé Evropy a některé do celého světa, takže negativní dopady by nebyly nijak fatální.

Jak významným exportním trhem je Polsko pro české potravináře a zemědělce?

Spolu s Německem a Slovenskem jde o nejvýznamnější trh, a to oběma směry (import i export). Specifikum obchodu s Polskem ale je, že se z Polska mnohem více potravin a zemědělských surovin do ČR dováží, než tam ČR vyváží.