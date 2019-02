Proč neberou v roce 2019 na všech poštách karty? Nedokážu říct, odpověděl ředitel

Česká pošta rozšíří od letošního července placení za vybrané služby platebními kartami VISA a MasterCard na všechny pobočky. Nyní tuto možnost nabízí 750 pošt. Uvedl to ve čtvrtek mluvčí pošty Matyáš Vitík. Česká pošta provozuje kolem 3200 poboček. Na poskytování finančních služeb dlouhodobě spolupracuje s ČSOB.

V současnosti podnik instaluje nové terminály na pobočky, které jimi dosud vybaveny nebyly, a rovněž obměňuje přístroje.

"Česká pošta nezavádí žádnou technologickou novinku, ale dorovnává resty z minulosti. Pro mě je důležité, aby zákazníci měli k dispozici služby, které odpovídají dnešní době. A mezi ně platba kartou patří," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Na poštách jde zaplatit kartou: Listovní a balíkové služby vnitrostátní/mezinárodní

Dobírky

SIPO

Prodej zboží

Služby Czech POINTU (neplatí pro agendu Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových)

Vybrané ostatní služby (například dobíjení mobilů nebo kopírování)

"Nedokážu říct, proč v roce 2019 není možné platit kartou na všech poštách. Technicky to možné je, podle smlouvy s poskytovatelem, což je ČSOB, také. Nechci se vracet do minulosti. Důležité je, že standard, který je běžný v jakémkoli obchodě, poskytneme našim klientům na všech poštách, a to od července tohoto roku," dodal generální ředitel České pošty Roman Knap.

Státní podnik česká pošta s ročními tržbami zhruba dvacet miliard korun zaměstnává asi 30 tisíc lidí. Část poboček firma převádí na partnerské provozovatele.