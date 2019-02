Pošta mění ceny při posílání balíků. Nově bude záležet na velikosti zásilky

před 2 hodinami

Česká pošta od března změní výpočet ceny posílaných balíků, namísto hmotnosti se bude nově určovat podle velikosti. Ve čtvrtek to sdělil Ivo Vysoudil z tiskového oddělení společnosti. Z ceníků zveřejněných na webu pošty vyplývá, že u služby Balík Na poštu bude nově zaslání nejmenšího balíku do 35 centimetrů stát 109 korun. Dosud lidé za poslání nejlehčího balíku do dvou kilogramů v rámci stejné služby zaplatili 108 korun.

"Nedá se jednoznačně říci, že odesílání balíků prostřednictvím České pošty podraží. Někteří zákazníci naopak při odesílání balíků mohou ušetřit. Navíc zavádíme takzvaný e-štítek, což znamená, že si klient v aplikaci nebo na webu předvyplní adresní údaje. Klient ušetří jednak čas u poštovní přepážky a získá slevu deset korun," uvedl Vysoudil. Poslání nejtěžšího balíku do 50 kilogramů stálo doposud u zmiňované služby 239 korun, nově bude pošta za největší balík do 240 centimetrů účtovat 339 korun. Webu TN.cz Vysoudil řekl, že smyslem změn je především zefektivnit procesy při třídění balíků či přepravě. "Pokud budou mít balíky standardizovaný obal - tj. drží tvar, může se s nimi při přepravě lépe manipulovat, více se jich vejde do přepravních klecí a podobně. Naopak nestandardizované balíky, které nedrží tvar nebo jsou například v černém obalu, se musí třídit ručně, nikoliv automaticky," uvedl. Nový ceník České pošty. | Foto: Česká pošta Balíky podle něj budou nově rozdělovány podle nejdelší strany do kategorií: S (35 cm), M (50 centimetrů), L (100 centimetrů), XL (240 centimetrů). "Tato změna cenové politiky se týká pouze balíků zasílaných v České republice. U balíků do zahraničí prozatím zůstává cena podle váhových kategorií," řekl Vysoudil. Dodal, že změna zjednoduší podání pro klienty, kteří si budou moci změřit balík sami a hned vědět, kolik zaplatí. Změna by měla také zjednodušit přípravu na budoucí produkty České pošty, jako je například zavedení výdejních či příjmových schránek na zásilky. Staré ceny balíků balíků u služby Balík Na poštu (včetně DPH): do 2 kilogramů 108 korun do 5 kilogramů 117 korun do 10 kilogramů 137 korun do 15 kilogramů 183 korun do 20 kilogramů 207 korun do 30 kilogramů 239 korun Zdroj: Česká pošta. Česká pošta musí jako držitel poštovní licence provozovat na základě nařízení vlády minimálně 3200 poboček. Část z nich je ale ztrátová. Státní podnik s ročními tržbami zhruba dvacet miliard korun zaměstnává asi 30 tisíc lidí.