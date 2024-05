Katarzia: Slovensko je vyčerpávající, vláda směřuje k totalitě. Lidé nad tím i pláčou

"Lidé z toho jsou myslím opravdu smutní. Obzvlášť v umění anebo emoční lidi to vede až k tomu, že si nad tím nejednou doma popláčou," říká k frustraci ve slovenské společnosti zpěvačka Katarzia. Protože je pro ni těžké se smiřovat s tím, co se roky na Slovensku děje, žije už mnoho let v Česku. "Jako umělec i jako člověk si tady přijdu daleko lépe přijatá," vysvětluje hudebnice ve Spotlightu.

28:18 Spotlight Aktuálně.cz - Katarzia | Video: Tým Spotlight