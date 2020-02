Zpátky ke stotřicítce. Rakousko ruší testování zvýšeného rychlostního limitu

S novou rakouskou vládou, v níž mají výrazné zastoupení Zelení, přicházejí v Rakousku rovněž nové pořádky na silnicích. Ministryně dopravy Leonore Gewesslerová (právě za stranu Zelených) se k prvnímu březnu 2020 rozhodla zrušit test 140km/h limitu na tamních dálnicích.

Byl to nápad předchozího rakouského ministra dopravy Norberta Hofera za populistickou stranu FPÖ, který zaujal i jeho tehdejší český protějšek Dana Ťoka: zvednout nejvyšší dovolenou rychlost na dálnicích na 140 kilometrů za hodinu.

S ministrem Hoferem jsme mluvili o testování 140 km/h na dálnicích, které bych rád zkusil i u nás. Oba máme také v hledáčku povolit odbočení doprava při stání na červenou. Jedná se o pravidlo platné v řadě zemí a jeho zavedení by podpořilo plynulost provozu i ekologii. pic.twitter.com/cmL5kNu31v — Dan Tok (@tok5934) September 12, 2018

"Dnes už nemá rychlost takový vliv na spotřebu paliva jako dříve," prosazoval svůj návrh v ekologicky smýšlejícím Rakousku tehdy Hofer. Pro testování zvýšeného rychlostního limitu byla kvůli svým velkorysým zatáčkám a dobrému rozhledu vybrána dálnice A1, konkrétně dva úseky: první mezi Melkem a Oedem a druhý mezi křižovatkou Haid u Lince a Sattledtem. Zvýšená rychlost ovšem platila a dosud platí jen za ideálních povětrnostních podmínek a také od pěti ráno do deseti do večera.

Testování stočtyřicítky začalo v srpnu 2018 a společnost ASFINAG (tedy rakouská obdoba českého Ředitelství silnic a dálnic) měla vyhodnotit vliv vyšší rychlosti na znečištění ovzduší, hlučnost, nehodovost nebo plynulost dopravy. Na základě toho se pak mělo rozhodnout, jestli se zvýšený limit rozšíří i na další úseky rakouských dálnic.

Dnes už je jasné, že se to nestane. Nová ministryně dopravy Leonore Gewesslerová se rozhodla projekt k prvnímu březnu tohoto roku ukončit. Stočtyřicítku ve spojitosti s vyššími emisemi škodlivin již předtím podle rakouského ÖRF kritizovaly některé ekologické organizace. "Zvýšení rychlosti na 140 kilometrů za hodinu je špatný signál, a tak je pro mě velice důležité, aby okamžitě skončilo," řekla Gewesslerová ÖRF. Rakousko má podle ní hustou silniční síť, která by se měla udržovat a smysluplně optimalizovat, sama se ale bude zasazovat o ekologickou dopravu.

Průzkum, který provedl rakouský autoklub ÖAMTC mezi svými členy, přitom ukazuje, že názor na zvýšenou rychlost tamní společnost spíše dělí. Padesát pět procent dotázaných bylo pro stočtyřicítku, 45 procentům vyhovuje nižší povolená rychlost. Zvýšení limitů nejvíce podporují mladší, naopak starší šoféři nad 70 let by raději jezdili stotřicítkou.

Většina lidí ale také považuje rychlostní limity na rakouských silnicích za optimální. Stovku na volné silnici schvaluje 85 procent dotázaných, stotřicítku na dálnici 66 procent. Ideální rychlost pro jízdu na dálnici je podle výzkumu přesně 133 km/h.

Snižování rychlostního limitu ve jménu boje s klimatickou změnou si ale členové autoklubu nepřejí: proti snížení rychlosti na 80 km/h mimo obec je 68 procent dotázaných, proti dálniční stodvacítce, nebo dokonce stovce jsou dvě třetiny, resp. 86 procent respondentů.

Tři čtvrtiny z nich neočekávají, že by to stejně mělo na životní prostředí nějaký vliv. Řada lidí se bojí toho, že by jim trvalo předjetí kamionu příliš dlouho, a také zvýšené únavy dané monotónní jízdou nízkou rychlostí po dálnici.