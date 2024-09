Zopakuje se případ s Nokií? Volkswagen zřejmě zavře dva německé závody

Volkswagen varuje, že ve snaze uspořit náklady uzavře některé své závody v Německu. Odbory hrozí tvrdým odporem.

Německá automobilka Volkswagen zpřísňuje svůj úsporný program. Nevylučuje uzavírání závodů v Německu a nucené propouštění, protože hledá způsoby, jak ušetřit dalších několik miliard eur. Oznámila to v pondělí automobilka po poradě vedení. Pokud by se tak stalo, bylo by to první ukončení výroby v Německu v 87leté historii automobilky. Odbory slíbily tvrdý odpor proti plánům vedení.

Automobilka považuje jeden velký závod na výrobu aut a jednu továrnu na výrobu součástek v Německu za zastaralé. O které závody jde, neuvedla. Bude také zřejmě nucena ukončit program zajištění pracovních míst, který funguje od roku 1994 a až do roku 2029 brání propouštění.

Současné plánované snižování počtu pracovních míst prostřednictvím odchodu do důchodu a odstupného již nestačí k dosažení cílových úspor. Všechna opatření chce firma projednat s odbory.

Ty ale uvedly, že se proti úsporným opatřením postaví. "Představenstvo dnes prezentovalo nezodpovědný plán, který otřásá základy Volkswagenu a představuje obrovskou hrozbu pro pracovní místa a závody," řekl zástupce odborového svazu IG Metall Thorsten Gröger.

Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že se značky v rámci koncernu musí kompletně restrukturalizovat. "Situace je mimořádně napjatá a nelze ji překonat jednoduchými opatřeními a snížením nákladů," uvedl v prohlášení šéf značky VW Thomas Schäfer.

Odborníci varují, že VW musí skutečně jednat, aby se neopakoval příběh kdysi telekomunikačního giganta Nokia. Ta se také nedokázala přizpůsobit konkurenčnímu prostředí a nebyla dostatečně flexibilní, aby reagovala na změny na trhu a sílící konkurenci. VW tak veřejně přiznává, že ztrácí konkurenceschopnost.

Analytici v minulosti označili závody VW v Osnabrücku v Dolním Sasku a v Drážďanech v Sasku za možné cíle pro uzavření. V prvním zmíněném se vyrábí T-Roc cabrio, v Drážďanech se kompletuje ID.3, ten se ale také současně vyrábí ve Cvikově. Poptávka po tomto elektromobilu ale není tak vysoká, aby bylo potřeba udržovat oba závody.

VW má kromě těchto dvou a hlavního závodu ve Wolfsburgu v Německu také továrny v Hannoveru, Emdenu, Brunšviku, Salzgitteru, Kasselu, Cvikově a Saské Kamenici (Chemnitz). Naposledy automobilka uzavřela závod před více než 30 lety, a to v roce 1988 ve Spojených státech.

Značka VW je první ze značek koncernu, která snižuje náklady s cílem do roku 2026 ušetřit deset miliard eur (250,4 miliardy Kč). Chce tak zefektivnit výdaje, aby přežila přechod na elektromobilitu. Obtížné ekonomické prostředí, noví konkurenti v Evropě a klesající konkurenceschopnost německé ekonomiky znamenají, že automobilka toho musí udělat více, zdůvodnil postup šéf koncernu Oliver Blume.

Hlavní značka VW se již léta potýká s vysokými náklady a podle výnosů výrazně zaostává za koncernovými společnostmi, jako Škoda Auto, Seat a Audi.

Tento krok je prvním velkým střetem mezi šéfem společnosti Oliverem Blumem a odbory, které mají ve VW značný vliv. Předchozí střety s odbory ukončily nebo zkrátily funkční období vrcholných manažerů, včetně bývalého generálního ředitele Bernda Pischetsriedera, bývalého šéfa značky VW Wolfganga Bernharda či Herberta Diesseho, předchůdce Blumeho ve funkci generálního ředitele. Všichni se snažili prosadit zvýšení efektivity zejména v domácích německých provozech VW.

Akcie Volkswagenu za posledních pět let ztratily téměř třetinu své hodnoty. To z nich dělá akcie s nejhorším výkonem mezi hlavními evropskými automobilkami. Dnes akcie v reakci na zprávu rostou.