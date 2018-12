Značka Volkswagen musí šetřit: bude snižovat počet modelů a jejich nabízených verzí

Aby zvládl přechod k elektromobilitě, musí koncern Volkswagen šetřit a zvýšit produktivitu. Jak to bude vypadat konkrétně, dnes předvedla na tiskové konferenci stejnojmenná značka.

Ona sama do roku 2023 vloží do rozvoje elektromobility a dalších technologií budoucnosti (autonomní řízení, digitalizace) 11 miliard eur, tedy čtvrtinu z investice, kterou plánuje celý koncern VW. Z toho připadne devět miliard čistě na elektrickou ofenzivu.

Značka ale musí vše financovat z vlastních zdrojů. Bude tak muset zvýšit produktivitu ve svých továrnách. Do roku 2025 by se měla zvednout o celých 30 procent. Kromě toho ale musí klesnout náklady. Úspory by měly do konce tohoto roku dosáhnout 2,2 miliardy eur, což je lví podíl z tří miliard plánovaných do roku 2020.

Značka toho chce dosáhnout především zjednodušením nabídky, které sníží složitost výroby a zjednoduší dodavatelské řetězce. Z ceníků by měla podle zmizet čtvrtina současných kombinací motorů a převodovek, po nichž není mezi zákazníky taková poptávka.

Vstupní verze budou vždy dostupné jen s manuální převodovkou a nebude u nich možné doobjednat automat ani pohon všech kol. Právě flexibilita nabízených verzí přitom dosud patřila k silným stránkám aut značky Volkswagen.

Současně bude Volkswagen rovněž ukončovat výrobu modelů, které nevyužívají jednotnou platformu MQB (v nedávné době se jednalo třeba o VW Beetle). Ohroženy by mohly být například ještě modely Sharan a up!. Nyní je na MQB postaveno šedesát procent Volkswagenů (včetně Golfu, Passatu nebo Tiguanu), v roce 2020 by toto číslo mělo vzrůst k 80 procentům. Celkově by s touto technikou mělo vzniknout asi sto milionu vozů.

MQB v budoucnu nahradí řešení MEB určené pro čisté elektromobily. V roce 2025 by se jich s logem VW na kapotě mělo prodávat dvacet (dnes jsou v nabídce elektrické vozy dva: e-Golf a e-up!) a jejich roční produkce by měla dosahovat jednoho milionu kusů.

Kvůli tomu se přestavuje továrna v Cvikově, v roce 2022 budou upraveny fabriky v Emdenu a Hannoveru, pracuje se rovněž na dvou závodech pro elektromobily v Číně. Značka také v dohledné době oznámí, kde přesně bude svoje elektroauta vyrábět v USA. Mohlo by se jednat o jednu z továren Fordu.