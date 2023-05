Písničky z mobilu ve starém autě. Otestovali jsme přístroj, který nahradí Bluetooth

Vejde se do dlaně a stojí pár stovek. I starší autorádio dokáže jednoduchým trikem propojit s telefonem a tím i s nekonečným světem streamovacích služeb. Skutečně dokáže levný přístroj nahradit moderní infotainment? Rozhodli jsme se to vyzkoušet.

Když se v 70. letech v Tuzexu objevilo tranzistorové autorádio, byl za velkého frajera ten, kdo si k němu za bony přikoupil samostatný kazetový přehrávač. O pár let později už byl "magneťák" jeho součástí, aby jej po čase vystřídal přehrávač CD disků. Ale i když se zdálo, že jde o řešení na dlouhá desetiletí, s nástupem internetu se i tenké disky najednou jevily jako málo praktické. Přišly streamovací služby a celá diskotéka světa se vešla do jednoho chytrého mobilního telefonu.

To, co dnes nazýváme infotainmentem, stárne z celého auta zdaleka nejrychleji. Zároveň se však až dosud vždy našlo řešení, jak dobu ošálit. Pravda, je to čím dál tím komplikovanější. Pustit si ve čtrnáctiletém Fiatu Croma písničku z mobilu přes reproduktory jeho audiosoustavy, vypadá jako neřešitelný úkol.

Kdo si ještě vzpomene na konvertor kazet na CD, vybaví se mu "falešná" audiokazeta s trčícím kablíkem, která se zastrkávala do slotu autorádia. S Bluetooth to ale takhle jednoduché není, tady nejde o mechaniku, ale o signál. Aby v autorádiu fungoval, bylo by asi nejjednodušší jej celé vyměnit. Což u přístrojů zabudovaných v útrobách palubní desky je dost náročná operace.

Přesto se nabízí jednoduché řešení, které se schovává za anglický název FM transmitter. Český název "vysílač" by patrně mohl někoho mást, i když ve skutečnosti jde o popis výstižný.

Zařízení totiž skutečně slouží jako vysílačka v pásmu velmi krátkých vln (VKV) a mobilní telefon se přes Bluetooth páruje právě s ním. Přístroj pak směrem k rádiu vysílá analogový signál, který lze naladit na každém rádiu s pásmem VKV/FM. Zařízení se navíc napájí proudem z 12V zásuvky, jež kdysi sloužila hlavně jako zapalovač cigaret. Její podoba je už desetiletí neměnná, takže bude dobře pasovat i do auta z kategorie veteránů.

Za stovky i tisíce

Mezi bohatou nabídkou FM transmitterů jsme zvolili českou značku Gogen a přístroj s cenou těsně pod pětistovku. Jakkoliv to zní jako nabídka z cenového suterénu, ve skutečnosti je řada podobných přístrojů ještě mnohem levnějších. Ale samozřejmě také dražších, za některé lze utratit i několik tisíc.

Samotné propojení zařízení s mobilním telefonem je rychlé a nekomplikované. Stačí si jej vyhledat v seznamu dostupných zařízení přímo v chytrém telefonu a odsouhlasit spojení. V tu chvíli je přístroj připraven k použití a vše by mělo fungovat, pokud VKV frekvence na displeji vysílače souhlasí s tou na displeji rádia.

Právě s tím je však spojena jedna drobná potíž - je totiž třeba najít takovou frekvenci, na které nikdo další nevysílá. V opačném případě by se totiž v reproduktorech hádaly dvě stanice: ta s licencí od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a pak ta v autě, co má dosah jen několik metrů.

Když se vše zdárně podaří, nadšení vystřídá mírné zklamání. Pokud je v hudbě pauza a z reproduktorů by nemělo vycházet nic než ticho, ve skutečnosti je slyšet, i když nikoliv hlasitě, rytmické lupání a další rušivé pazvuky. Hudba je sice většinou spolehlivě přehluší, ale v tichých pasážích zůstávají vždy patrné.

V našem případě nešlo o interferenci s jinou stanicí, problém přetrvával i na dalších zkoušených frekvencích. Přístroj jsme vyzkoušeli i v moderním elektrickém Audi e-tron. Také zde byly rušivé zvuky na pozadí slyšitelné, i když o něco méně zřetelně než v Cromě.

Dobrý přednes, nestabilní spojení

Levnějším FM vysílačům jejich majitelé často vytýkají špatnou kvalitu reprodukovaného zvuku. Gogenu se ale tento problém netýká, v jeho podání se kvalita přednesu jeví srovnatelná s ostatními FM stanicemi. Bude tedy spíš záležet na kvalitě aparatury, která se v daném autě nachází.

Dokonalá idylka? Ne tak docela. Spojení přístroje s telefonem se čas od času přeruší. Obvykle se obě zařízení zase automaticky spárují, ale někdy k tomu nedojde a pak je třeba spojení restartovat.

A pak jsou tu také trable s volnými frekvencemi. Pokud auto přejíždí na větší vzdálenost, je téměř jisté, že dříve či později narazí na rozhlasovou stanici, která mu "vstoupí do vysílání". Pak je třeba najít nový volný kmitočet a znovu jej sladit na autorádiu i vysílači.

Než si řidič na přítomnost vysílače v autě zvykne, patrně se také nevyhne drobným nedorozuměním. Když chce třeba přeskočit přehrávanou skladbu, automaticky sáhne po tlačítku se šipkami na autorádiu či na volantu. Dosáhne však jen toho, že se mu přeladí rádio na jinou frekvenci; k listování mezi skladbami musí logicky použít buď telefon uchycený v držáku na přístrojové desce nebo k tomu určené ovladače přímo na vysílači. Jenže na to často zapomene.

Autor fotografie: Jakub Stehlík Gogen CTR 258 BT W Funkce: FM rádio, handsfree, hudební přehrávač, USB nabíječka

Konektivita : USB, Bluetooth, čtečka paměťových karet

Verze Bluetooth: 5.0

Počet USB portů: 2

Maximální kapacita paměťové karty: 32 GB

Podporované formáty: MP3, FLAC, WAV, WMA, APE

Vstupní napětí: 12 V až 24 V

Výstupní proud: 2,4 A

Výška / šířka / hloubka: 70 /45 /100 (mm)

Hmotnost: 100 g

Cena: 499 Kč

Poznámka: Testovaný přístroj zakoupila redakce Aktuálně.cz z vlastních zdrojů.

Když už jsme u telefonu, transmitter Gogen slouží zároveň i jako handsfree sada. Přitom vůbec ne špatná - i když se přístroj zrovna nachází na nešikovném místě mezi sedačkami, jeho mikrofon velikosti špendlíkové hlavičky dokáže pobrat hlasovou konverzaci v dostatečné intenzitě.

A závěr? V jednoduchosti ovládání a stabilitě připojení se testovaný FM transmitter modernímu infotainmentu v autě rovnat nemůže. Na druhou stranu nabízí levné řešení, které obstojně funguje. Fanoušci hi-fi poslechu by patrně nesouhlasili, pro všechny ostatní je malý vysílač jako náhrada za chybějící Bluetooth akceptovatelný.