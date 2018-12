Žigulík parkoval 27 let na balkoně ve čtvrtém patře, z videa ze stěhování se stal hit

před 49 minutami

Po 27 letech sundali jeřábem zaparkovaný žigulík ze 4. patra. Byl ikonou Tbilisi | Video: Evgenia D | 01:18

Stala se z ní atrakce pro návštěvníky gruzínského města Tbilisi. Na balkoně čtvrtého patra činžovního domu parkovala Lada 2106, a to už pěknou řádku let. V roce 1991 ji sem nehal vytáhnout jeřábem její majitel poté, co jeho zbrusu novému vozu někdo přes noc ukradl kola.

Majitel se rozhodl svůj plechový poklad ochránit tím, že si svůj bleděmodrý Žigulík nechal jeřábem vynést přímo na svůj balkon. Teď, po 27 letech, se ale obyvatelé domu rozhodli jednat, i proto, že majitel se před časem odstěhoval kamsi do světa a Lada na balkoně dál chátrala. Ze čtvrtého patra jí snesl jeřáb a z videa, které místní natočili, se stal hit na internetu. Auto se prý majitelé domu rozhodli prodat. Uvidí se, jakou má cenu auto, které od roku 1991 neujelo ani metr.