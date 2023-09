Na sankcích na ruský trh vydělává Čína. Má čtyři z pěti nejprodávanějších auto značek

Ruský automobilový trh hlásí zotavení. V srpnu prodej aut dokonce meziročně vzrostl o 158 procent. V top 5 nejprodávanějších značek jsou čtyři z Číny, jedničkou na ruském trhu je nadále Lada.

Ruský automobilový trh pokračuje v oživení z prudkého loňského propadu. Prodej nových osobních aut se v srpnu meziročně zvýšil o 157,6 procenta na 109 731 vozů, uvedla v úterý analytická agentura Autostat.

Ruský automobilový průmysl byl do značné míry závislý na investicích, vybavení a součástkách ze zahraničí. Tvrdě ho tak zasáhly dopady západních sankcí zavedených kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu.

Loni se prodej aut v Rusku propadl o 59 procent a mnoho zahraničních výrobců aut zemi opustilo, upozornila agentura Reuters.

V prvních osmi měsících letošního roku se podle Autostatu ale prodej zvýšil o 41 procent na 606 952 vozů. Jedničkou na trhu byla domácí značka Lada. Zbývající místa v první pětce obsadily čínské značky, které se staly na ruském automobilovém trhu důležitým hráčem po odchodu západních výrobců.

Lada měla na ruském trhu v období od ledna do srpna podíl 31,4 procenta. Za ní následovala čínská Chery s podílem 11,8 procenta. Lada zvýšila prodej meziročně o 92 procent na 190 646 vozů a Cherry o 288 procent na 71 323 vozidel.

Dalšími nejžádanějšími čínskými značkami na ruském trhu jsou pak Haval, Geely, Omoda, Exeed a Changan. V budoucnosti se počítá s tím, že se výrazně počínští i Lada. Ještě letos AvtoVAZ začne ve svém závodu v Petrohradě, který převzal od Nissanu, montovat první "čínský model", jenž ponese název Lada X-Cross 5.

Ve skutečnosti se ale jedná jen o přeznačkované, pět let staré SUV FAW Bestune T77. To bude putovat do Ruska v rozloženém stavu a v tamním závodě se skládat dohromady. V blízké budoucnosti mají následovat i další "čínské Lady", které budou v nabídce vedle originálních konstrukcí. Z čínských modelů automobilky JAC pak vychází také kompletní portfolio Moskviče.

Pro zpravodajský web Mail.ru zase manažer ze strojírenské divize čínské automobilky Dongfeng uvedl, že AvtoVAZ bude ve spolupráci s čínským výrobcem vyvíjet nový model.