Opravdu se zakážou? Sdílené koloběžky tu nechceme, odhlasovali si Pařížané

Pařížané se v nedělním referendu vyslovili pro zákaz provozu sdílených elektrických koloběžek v ulicích svého města. Proti tomuto dopravnímu prostředku se postavilo téměř 90 procent hlasujících, informovala podle agentury AFP pařížská radnice. Hlasování není právně závazné, socialistická starostka Anne Hidalgová, která sama zákaz elektrokoloběžek prosazovala, ale už dříve slíbila, že bude vůli většiny obyvatel města respektovat.

Pařížská radnice měla do konce března smlouvu se třemi provozovateli sdílených koloběžek. Každá ze společností Lime, Tier a Dott měla právo nabízet až 5000 koloběžek. Tato služba ve Francii fungovala od roku 2018. Pokud Hidalgová svůj slib dodrží a elektrokoloběžky zcela zakáže, bude Paříž mezi evropskými městy první, která tak učinila. Proti elektrokoloběžkám se už ale postavily například i Barcelona nebo Montreal.

Hlasování i případný zákaz se týkalo jen sdílených koloběžek, a nikoliv těch soukromých. Hlasovat mohlo téměř 1,4 milionu registrovaných voličů. K dispozici jim bylo 200 volebních místností, což je asi čtvrtina oproti běžným volbám, píše BFM TV. Deník Le Monde upozornil na výsledky průzkumu agentury Harris Interactive, podle něhož vědělo o konání referenda jen zhruba třetina voličů do 24 let, zatímco u lidí nad 50 let jsou to tři čtvrtiny a u seniorů nad 65 let dokonce 90 procent.

Veřejnosti nejčastěji vadí, že koloběžky se válí bez ladu a skladu v ulicích, uživatelé na nich jezdí i po chodnících, jezdí rychle a bezohledně a dopravní prostředek navíc údajně není tak šetrný k životnímu prostředí, jak se doufalo.

"Je to anarchie. Uživatelé nerespektují pravidla silničního provozu, často jezdí ve dvou a velmi rychle," řekl AFP Emmanuel Gabriot. Jeho přítel Sébastien Righi mu však oponoval, že "je potřeba myslet na mladé a nebránit jim v ekologické přepravě". Stylistka Servane Gaxotteová, které je 57 let a elektrokoloběžky používá, odmítá pohled, že je to jen dopravní prostředek pro mladé. Je to podle ní praktičtější než kolo a na vlastní elektrokoloběžku by doma neměla místo.

Na oblibě získaly koloběžky v době pandemie, kdy představovaly možnost individuální přepravy. Oceňované jsou také v době stávek nebo dopravních uzávěr.

Zabránit možnému zákazu se ze všech sil a do poslední chvíle snažili provozovatelé. Již dříve ve snaze o účinnou spolupráci s úřady všechny koloběžky označili poznávací značkou, aby bylo možné stíhat konkrétní pachatele přestupků. Posílili také hlídky, které dohlížejí na umístění koloběžek v ulicích. V den hlasování zvolili marketingový přístup - nabídli všem jednu jízdu zdarma a spolupracovali také s influencery na sociálních sítích.

Ředitel firmy Dott Nicolas Gorse jménem všech tří operátorů varoval před ekonomickými dopady případného zákazu. Dott má v Paříži 800 zaměstnanců, elektrokoloběžky představují 15 procent obratu firmy. Přiznává, že s koloběžkami jsou spojené přestupky a nebezpečné jednání, ale na vině jsou podle něj uživatelé, ne stroje. Řešením je proto podle Gorsea osvěta a sankce.