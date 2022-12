"Vyliž mi" za sedm, prostředníček za sto tisíc. Sprostí řidiči platí tučné pokuty

Německá policie je k vulgárním řidičům nekompromisní. Pokud motoristovi ujedou nervy, zaplatí velmi tučnou pokutu. Nejen za ostrá slova, ale také za nemístná gesta nebo tykání. Německé soudy vytvořily ceník typických vulgarismů.

Na vulgární řidiče jsou v Německu přísní a tamější policisté si od nich nenechají nic líbit. Jak ale klasifikovat, které nadávky jsou mírnější a za jaké by si měl neurvalý řidič zasloužit pokutu, kterou opravdu pocítí? "Německé soudy se rozhodly vytvořit ceník typických vulgarismů. A nejedná se zrovna o malé částky," varuje Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Sazebník je orientační a vychází z různých soudních rozhodnutí, případ od případu se liší a posuzuje pak samozřejmě individuálně. Dává ale jakousi představu, jak vysoký peněžitý trest hrozí těm, kteří při jednání s policistou ztratí nervy i elementární respekt.

Tak například jen za "pouhé" tykání může dát policista pokutu ve výši v přepočtu téměř 15 tisíc korun, za "idiota" se platí 18 tisíc. Když si řidič uleví nadávkou do starých sviní, může si rovnou připravit z peněženky 60 tisíc.

Podrobnější přehled urážek si prostudujte v tabulce. Některé nadávky mají v němčině poněkud jiné vyznění a úroveň hrubosti.

Vyliž mi 300 eur 7 260 Kč Krávo pitomá 300-800 eur 7 300 - 19 400 Kč Zloději 450 eur 19 400 Kč Ty hloupé prase 475 eur 11 500 Kč Nemáš nic lepšího na práci, ženská blbá? 500 eur 12 100 Kč Co chceš, pitomče? 500 eur 12 100 Kč Asociále 550 eur 13 300 Kč Jsi padlej na hlavu 600 eur 14 500 Kč Idiote 750 eur 18 100 Kč Prokletá bando pirátů 900 eur 21 800 Kč Jste spolek kašparů 1000 eur 24 200 Kč Impotente / s*áči 1000 eur 24 200 Kč Blbče v uniformě 1500 eur 36 300 Kč Ty d*vko 1900 eur 46 000 Kč Hnusná / stará svině 2500 eur 60 500 Kč

Pokud by si snad někdo myslel, že se vyhne trestu tak, že nadávku nevysloví, ale uleví si gestem, je na omylu. I za nemravné posunky směrem k uniformovaným mužům zákona se u sousedů trestá. Zde v tabulce finanční tresty, které vycházejí z minulých soudních rozhodnutí v Německu.

Tykání 600 eur 14 500 Kč Vzrušené mávání rukama před obličejem policisty 1000 eur 24 200 Kč Vztyčení prostředníčku 4000 eur 96 800 Kč Prostředníček + pepřový sprej 4750 eur 114 900 Kč Facka 6000 eur 145 200 Kč

Roman Budský z platformy Vize 0 upozorňuje i na to, že policisté trestají i za nemravná gesta, která by posádka v autě ukazovala i během pouhého projíždění kolem hlídky. "I to bude bráno za urážku státních orgánů. Stejně tomu bude i v případě, kdy okolo kamery sledující chování účastníků silničního provozu budeme projíždět se vztyčeným prostředníčkem."

Policisté v Česku sice žádný podobný sazebník k ruce nemají, ale vulgární řidiče mohou samozřejmě také pokutovat. "Nevlídné chování vůči strážcům zákona v podobě neuposlechnutí jejich výzvy, či dokonce znevážení jejich postavení při výkonu jejich pravomoci může mít následek v podobě pokuty až 10 tisíc korun," upozorňuje Budský.