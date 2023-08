Konec jedné éry. Volvo se začíná pomalu zbavovat kombíků a sedanů, SUV je válcují

Jaké je synonymum pro kombi? Většinu pravděpodobně napadne Volvo, které si na mimořádně praktických autech systematicky budovalo svou image. Teď je ale se švédskými kombíky konec, alespoň na některých trzích. A nízké prodeje spolu s popularitou SUV jsou pro tento krok vlastně logickými důvody.

"Je to konec jedné éry," objevuje se v médiích jako nejčastější komentář ke zprávě, která začátkem týdne obletěla svět. Volvo totiž přestalo ve Velké Británii prodávat všechna svá kombi (a také sedany), s logem švédského výrobce tak koupíte už jen SUV. Důvod? Nízké prodeje. Sedany a kombíky totiž v posledních letech tvořily jen desetinu prodejů značky v ostrovní zemi. Připočteme-li si k tomu nutnost produkovat auta s pravostranným řízením, je to krok vlastně veskrze pragmatický.

I tak ale spousta britských médií konec Volva s karoserií, která ho proslavila, oplakává. "Po dekády rodiče balili věci pro své děti do zadní části svého Volva - s kufrem velkým tak akorát pro sportovní výbavu, nákup a vlastně tak nějak všechno, co je potřeba k zábavnému rodinnému odpoledni," otevírá například svůj článek o ukončení prodejů Volv s karoserií kombi deník The Telegraph.

Je potřeba podotknout, že to nepřišlo jako blesk z čistého nebe. Už v červnu Švédové odstranili z nabídky sedan S90 a terénní kombi V60 a V90 Cross Country, na konci července pak došlo k ukončení objednávek na S60 a klasické verze V60 a V90. K dispozici už budou jen skladové zásoby, píše oborový magazín Automotive News Europe, respektive auta pro speciální účely, tedy například záchranné a bezpečnostní složky.

Magazín rovněž připomíná, že S90 a V60 s V90 Cross Country zmizí zhruba v polovině příštího roku i z německého trhu, v roce 2025 je pak bude následovat klasická V60. Německo je přitom pro auta s karoserií kombi největším evropským trhem, podílem na celkových prodejích jsou však ještě výše Švédsko a také Česká republika.

V Česku se tak zatím konec prodeje sedanů a kombíků Volva nechystá. "Jedná se o obchodní rozhodnutí britského trhu, kde je poptávka po naší řadě SUV obzvláště silná. S a V řady modelů Volvo se budou nadále vyrábět a na jiných trzích včetně našeho zůstanou dostupné," řekla Aktuálně.cz mluvčí českého zastoupení značky Petra Doležalová.

Za první pololetí letošního roku se na českém trhu prodalo 1423 nových automobilů Volvo. 84 procent registrací připadá na vozy s karoserií SUV, kombíky se na prodejích podílejí jedenácti procenty, sedany pěti.

Jestliže v Evropě převládají kombi nad sedany, celosvětově prodává Volvo naopak více sedanů - ty se podílejí na registracích asi z dvanácti procent, kombíky jsou zhruba na polovině. Přes 80 procent globálních prodejů ale připadá na SUV, takže se nelze moc divit, že byl šéf Volva Jim Rowan při otázce magazínu Auto Express na uvedení plně elektrického kombi v červnu letošního roku poněkud neurčitý.

Švédský výrobce v rukách čínského Geely prý zvažuje, že by vyvinul plně elektrického nástupce V90, musí mu to ale dávat smysl s ohledem na zbytek portfolia. Podle Rowana nejde o to, jestli je automobilka takové auto schopná vyrobit, ale jestli bude finančně dávat smysl ho v nabídce vůbec mít.

Automotive News Europe na druhou stranu píše, že elektrický nástupce sedanu S90 bude minimálně v Americe dostupný v roce 2025, elektrická náhrada za V60 a V90 se tam pak objeví v roce 2027. Pravděpodobný je prý i její příchod do Evropy. V roce 2030 chce mít také Volvo v nabídce jen elektromobily.

Připomeňme, že první kombi vyrobilo Volvo v roce 1953. Jednalo se o model Duett vycházející z typu PV444. Po něm následovala celá řada ikonických modelů s praktickou karoserií: jmenovat můžeme Amazon, 245, dvojici 740 a 760, 850, V40 nebo V70.