Tohle bude elektromobil českého chalupáře. VW ID.7 Tourer nabízí víc než velký kufr

Je to nejprodávanější elektrický Volkswagen na českém trhu, a to ještě nepřišla varianta, od níž si automobilka slibuje nejvíce. Model ID.7 přijíždí po liftbacku také jako praktické kombi, které místo tradičního jména Variant dostalo označení Tourer. Recept na úspěch má ale stále stejný, velký kufr v kombinaci s dlouhým dojezdem.

To, co se ukrývá pod víkem kufru, je zároveň i tím, co Tourer od klasického liftbacku nejvíce odlišuje. 605 litrů je o 33 litrů více než u běžného provedení, ID.7 Tourer má ale především pravidelnější tvar kufru a širší nakládací otvor. Logicky, nemusí se totiž ohlížet na splývavou zadní část karoserie. Ještě větší rozdíl vznikne po sklopení sedadel, kombi má 1714 litrů, liftback 1586 litrů. Výhrou je opět pravidelnější tvar Toureru.

Přitom jsou obě varianty na chlup stejně dlouhé, to znamená i stejných 2971 milimetrů mezi nápravami. Jenže díky rovné střeše se budou pasažéři vzadu cítit o něco vzdušněji, byť tady je potřeba napsat, že klasická ID.7 rozhodně není malá nebo stísněná. Těch pár centimetrů nad hlavou však znát je.

Na druhu stranu právě tvar karoserie pak znamená o něco málo horší aerodynamiku, a tím pádem i o pár kilometrů kratší dojezd. Nejde ale o nic zásadního: verze Pro s využitelnými 77 kWh ujede 605 km (liftback 618 km), verze Pro S s využitelnými 86 kWh ujede 690 km (liftback 709 km) a konečně GTX také s 86 kWh ujede 584 km (liftback 595 km).

Poslední jmenovaná sportovní verze patří rovněž k novinkám, proto jsme si při prvních jízdách zvolili právě kombík v provedení GTX. Zatím jde o jediný model v nabídce s pohonem všech kol, tedy elektromotorem na každé nápravě. Jejich přítomnost je při akceleraci znát, že auto hrabe "všemi čtyřmi", je možná důležitější než přidaných 40 kW. Celkem jich má GTX 250 a podle automobilky kombíku ke zrychlení na stokilometrovou rychlost stačí 5,5 vteřiny. Liftback je ještě o desetinu rychlejší.

Podvozek je tvrdší než u klasické verze Pro S, s níž GTX sdílí již zmíněnou větší baterku. I přes různé úpravy ale působí auto pořád lehce těžkopádnějším dojmem - váha přes 2,3 tuny se někde projevit musí. Přesto se ale GTX vrhá do zatáček ochotně, pomáhá mu k tomu upravené nastavení progresivního řízení i podvozku, který může být vybavený adaptivními tlumiči. Projeví se i lepší trakce. Nakonec tak, a tím spíš pokud zvolíte režim Sport, onu sportovní náturu pocítíte.

Teď dojede ještě dál Kromě sportovního modelu GTX rozšiřuje nabídku ID.7 také provedení Pro S, které se odlišuje větší baterií s využitelnou kapacitou 86 kWh. Rázem to tak dojezd liftbacku posunulo na 709 kilometrů a kombi na 690 kilometrů. Kromě většího dojezdu přináší nová baterka také rychlejší nabíjení výkonem až 200 kW. Zbytek techniky zůstává stejný, tedy 210kW elektromotor na zadní nápravě, díky o něco vyšší hmotnosti je pak ID.7 Pro S na stovce o desetinu pomaleji než model Pro. Ceny startují na 1 578 900 korunách za liftback a 1 598 900 korunách za kombi.

Že jde o nejsilnější sedan i kombi v historii VW, ale na první pohled poznají spíše jen znalci. Sem tam znáček GTX, jen mírně ostřeji řezané nárazníky a standardní 20palcová kola. V červené v kombinaci s černou vypadá auto dobře, méně výrazné barvy ale sportovní dojem trochu skryjí. Také interiér jednoznačně těží z různých červených elementů počínaje prošíváním volantu nebo sedadel. Ta jsou anatomická a příjemně drží tělo v zatáčkách. Ani standardní ID.7 ale nemá se sedačkami problém.

GTX tedy na první pohled vypadá jako zajímavá volba s dobrými jízdními vlastnostmi a o kousek zajímavějším designem. Jenomže pak přijde na řadu pohled do ceníku. ID.7 Tourer GTX totiž stojí 1 865 900 korun, respektive 1 906 900 korun v akční verzi People s rozšířenou výbavou. Model Pro S, s nímž sdílí větší baterku, je ale výrazně levnější.

Stojí 1 598 900 korun, tedy o 267 tisíc korun méně. Najednou se tak do hlavy krade myšlenka, jestli vůbec má verze GTX smysl. Lepši trakci, ale kratší dojezd, totiž dává za možná až zbytečně vysoký příplatek. Bude to spíš stylová než racionální volba. A kdo by chtěl jen Tourer klidně i s menší baterkou, tomu bude stačit 1 349 900 korun.