Podívejte se, jak se bude v Dubaji z auta nakupovat. | Video: Youtube

Zatímco v Česku se minulý týden spustil první bankomat, ze kterého si vyberete přímo z auta, v Dubaji jdou ještě dál. V zemi má vzniknout první drive-in supermarket. Budova připomínající obrovský parkovací dům dovolí řidiči, aby si jednoduše vybral zboží, aniž by vystupoval z vozu. Jak by to celé mělo fungovat ukazuje podrobné video.