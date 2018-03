Svezli jsme se autem, které vlastnil Václav Havel. Lancia Kappa má díky tomu násobně vyšší hodnotu

před 1 hodinou

Ačkoli se o Václavu Havlovi traduje, že měl rád hlavně Mercedesy, vlastnil i jiné značky aut. Třeba Lancii. V roce 1997 si koupil luxusní sedan Kappa. Vůz pak prodal někdejšímu majiteli největší sítě autobazarů v Česku, ten ji vlastní dodnes. S Kappou jsme se svezli.

Když se podíváte do nabídky bazarových aut a vyhledáte si Lancii Kappu, její průměrná cena se obvykle pohybuje v řádu desítek tisíc.

Hodnota auta z druhé ruky se ale určuje i podle jiných kritérií. Třeba jaký má za sebou příběh a kdo ho vlastnil. Právě proto má tato Kappa cenu mnohonásobně vyšší. Jakou přesně, by se zjistilo jen v případě, že by šla do prodeje, její majitel se ale dušuje, že ji nikdy neprodá.

Důvod je prostý. Tuto konkrétní Kappu si totiž v roce 1997 přivezl jako novou Václav Havel, někdejší československý a poté první český prezident.

Tehdejší prezidentův mluvčí Ladislav Špaček v rozhovoru pro Lidové noviny jednou prohlásil, že prezidentova ochranka si stěžuje, že na silnici se sotva stíhá prezidenta držet. Havel totiž rád jezdil rychle.

Ve funkci prezidenta sice nemohl trávit moc času za volantem, ale v době volna ano. A prý si to náležitě užíval. Kappou jezdil jak na Hrádeček, jak říkal své oblíbené chalupě u Trutnova, tak občas i do soukromé vily v Portugalsku v Olhos d´Aqua.

Kappa byla v pořadí jeho druhým autem značky Lancia, před ní měl ještě model Thema, který podle zjištění serveru idnes.cz dostal darem od Gianniho Agnelliho, někdejšího šéfa Fiatu. Thema se o tři roky později prodala ve dražbě, část peněz putovala na Nadaci Olgy Havlové, část pak Havel použil při nákupu Kappy.

Ačkoli Lancia patří mezi jednoho z nejslavnějších výrobců automobilů a často to byly vozy právě této značky, které inovacemi mnohokrát posouvaly automobilový vývoj kupředu, její sláva je v dnešní době hodně zaprášená.

Jsou sice modely, které si drží vysokou hodnotu (např. Delta HF Integrale), ovšem Kappa mezi ně nepatří. A to přestože v době, kdy ji Lancia uvedla na trh, doufala, že odláká zákazníky prémiových německých aut.

Kappa byla luxusní a lákala na bohatou výbavu, svižný dvoulitrový motor a elegantní tvary. Chlubila se výkonem 151 kW a mohla se hnát rychlostí až 235 km/h. Také nestála pakatel, ale téměř milion korun.

Václav Havel auto prodal v roce 2006, vlastnil ho tedy devět roků. Za 159 tisíc korun ho od Havla koupil Anthony Denny, tehdejší majitel sítě autobazarů AAA Auto. Prý ji hned zařadil do své rozrůstající se sbírky veteránů a raritních aut a také prohlásil, že Kappu nikdy neprodá.

"Jakou má hodnotu, je těžké odhadnout, to bychom museli zjistit jedině podle reakcí zájemců, řekl Aktuálně.cz mluvčí autobazaru Martin Houska, který nás vozem svezl. "Každopádně určitě by byla minimálně desetkrát vyšší, než kolik stojí obyčejné Kappy v inzerátech."