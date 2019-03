před 59 minutami

Víkendová vichřice se prohnala Českem s milionovými následky (nejen) pro pojišťovny. Potvrzuje to alespoň anketa ČTK, podle níž jsou po celé republice nahlášeny tisíce škod. Vítr navíc zcela neutichne ani během dnešního odpoledne a zítřejšího rána. Víte, co byste měli dělat, když vám na auto spadne zlomený strom nebo kus střechy? Podívejte se do přehledu.