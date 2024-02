Úřad má fungovat jako e-shop. Řidičům se zjednodušil prodej auta

Resort dopravy zjednodušuje dopravní agendu. "Papírování" tak bude při prodeji auta snadnější, prodávající už nemusí dojít na úřad, poplatky za vyřízení žádostí online jsou navíc o pětinu levnější.

"Chceme zjednodušit řidičům život, úřady by měly časem fungovat stejně snadno jako objednávky na e-shopech," věří ministr dopravy Martin Kupka. Portál dopravy rozšiřuje své digitální služby.

Nově lze žádat o změny v registru vozidel. Fyzické osoby mohou na dálku požádat o převod vlastníka nebo požadovat vydání třetí registrační značky, pokud vozí například na tažném zařízení jízdní kola.

Kupka vyzdvihuje, že systém je navíc velmi intuitivní a do žádosti předvyplní všechny známé údaje. "Když už stát tyto údaje má, je zbytečné, aby je žadatel znovu vyplňoval. Praktické je i to, že si lze nastavit notifikaci, a tak žadateli přijde upozornění, že si může hotové doklady na úřad vyzvednout," dodává.

Portál dopravy lidé využívají nejvíce v případech, kdy si žádají o nový řidičský průkaz. Od jeho spuštění v loňském roce bylo takto vyměněno přes 125 tisíc dokladů. Všechny placené úkony, u kterých využije žadatel možnosti podat žádost online, jsou o pětinu levnější. Převod vozu nyní stojí 800 korun.

V budoucnu by mělo být podle Kupky možné si doklady nechat zaslat například do Alzaboxů nebo na výdejní místa Balíkoven či dalších zásilkových služeb tak, aby to bylo pro žadatele co nejkomfortnější. Ministerstvo dopravy chce také zavést platební bránu, aby bylo možné poplatky zaplatit online. Kupka věří, že by se tyto funkce mohly zprovoznit v roce 2026.

Portál dopravy už některé notifikace umožňuje, lze například dostávat upozornění, pokud se změnil stav jeho bodového konta. Brzy by mělo být možné také dostávat notifikaci, že se blíží datum vypršení platné technické kontroly u vozů, které majitel vlastní.

"Postupně funkce Portálu dopravy rozšiřujeme. Už nyní mohou lidé ve své kartě vidět, jaká vozidla vlastní či jaká vlastnili v minulosti. Věříme, že nyní jsme v digitalizaci dopravní agendy vlajkovou lodí v Česku, co se státní administrativy týče, a že jsme v některých oblastech dokonce lepší než některé jiné státy EU," tvrdí Kupka.

Ministerstvo dopravy chce do roka zajistit digitalizaci dopravních agend také pro právnické osoby. To bude podle Kupky složitější v tom, že musí být například pro leasingové společnosti či prodejce plně funkční registr zastoupení.